משבר חמור מאיים להשליך מאות מלמדים לרחוב: רשת 'החינוך העצמאי' נערכת באמצעי מכתבי שימוע קולקטיביים לקראת סגירה מיידית של תשעה מוסדות וזאת בעקבות המאבק המשפטי והחריף המתנהל בבג"ץ ומאיים לשתק את מערך החינוך החרדי שהתנהל עד היום | כיצד יסתיימו רגעי החרדה של צוותי ההוראה? (חרדים)
אחרי שהנהלת החינוך העצמאי סירבה לשתף פעולה עם הוועדה לביקורת המדינה, דו"ח שהוצג לחברי הכנסת חשף אי סדרים כספיים חמורים והסתבכות נוספת של הנהלת הרשת ששילמה במשך שנים שלא כדין תשלומי משכורות ופנסיה למורים גם לאחר פטירתם | ברשת החינוך, המתמודדת ממילא עם חובות עתק, השיבו שהם פועלים באופן מובהק לתיקון הליקויים (חדשות, חרדים)
במכתב דרמטי במיוחד של מנכ"ל רשת החינוך העצמאי לחברי הוועדה לביקורת המדינה הוא מבהיר כי כל ענייני הרשת נתונים לפיקוח לפי חוק במשרדים הרלוונטיים ורשת החינוך לא מוצאת לנכון לשתף פעולה עם בדיקת הוועדה | חה"כ טור פז הגיב: "הם בלחץ גדול" (חרדים)