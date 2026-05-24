חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שהה במהלך ימי החג והשבת במעונו בשכונה, כאשר את סעודות החג סעד בבית בנו חביבו, הגאון רבי אברהם ישעיהו זילברשטיין, ראש כולל 'קצות החושן'.

במהלך הימים המרוממים נשא עמוד ההוראה מדברותיו ומסר ארבעה שיעורים מקיפים. בליל יום טוב, קודם תפילת ערבית, מסר שיעור מעמיק בהלכות החג ובדיני בישול לגוי ביום טוב.

התוכים שמתו בחום בזמן האזעקה

בליל החג, בשעה 3:30 לפנות בוקר, ירד הגר"י זילברשטיין מביתו לאחר סדר לימוד ממושך במעונו, למסירת השיעור המפורסם באישון ליל בבית הכנסת המרכזי. בשיעור עסק הגר"י בדיונים מרתקים בחושן משפט שהתעוררו בימי המלחמה.

השאלה המרכזית שהסעירה את מאות הלומדים עסקה באדם שלקח ברכבו זוג תוכים יקרים במטרה להעבירם לחיפה. במהלך הנסיעה נשמעה אזעקה המורה על ירי טילים מאיראן. הנהג נטש את רכבו, כיבה את המנוע וברח למקלט, אך כשחזר גילה לחרדתו כי התוכים מתו מהחום הכבד ששרר ברכב הסגור.

הגר"י זילברשטיין פסק להלכה כי בעל הרכב חייב בתשלום דמי התוכים היקרים, והוסיף להציע לפני הלומדים עוד מגוון שאלות מרתקות שעוררו ריתחא דאורייתא בשיאו של הלילה.

הפסק המפתיע: לבטל את הניגונים בברכת כהנים

בליל שבת קודש מסר הגר"י שיעור מקיף בהלכות ברכת כהנים. במהלך השיעור זרק הגר"י פסיקה מפתיעה, לפיה יש להימנע מניגונים ממושכים בברכת כהנים ביום טוב, וזאת כדי לאפשר לכהן זקן, ניצול שואה שקשה לו לעמוד על רגליו זמן ממושך, לשאת גם הוא את כפיו עם הציבור.