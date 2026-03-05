לאחר ליל הבלהות ורסיסי הטילים בבני ברק, התייצב הגאון רבי יצחק זילברשטיין לתפילת נץ החמה ושיתף בנס הגלוי של "המים שכיבו את הגז" • ברגע של ענווה בלתי נתפסת הדהים את השומעים: "אולי החטא שלי גרם", ועורר סערה בקהל שזעק "מחאה" • וגם: הקשר המפתיע למלחמה בירושלים אצל חמיו הגרי"ש אלישיב, והקריאה הנרגשת לקירוב לבבות: "דברו יפה עם האחים החופשיים, זה זמן של התעוררות פלאית" • צפו בתיעוד באדיבות מערכת 'קול ברמה' (חרדים)
אבל בבני ברק: הלכה לעולמה בשיבה טובה מרת יפה פורגס ע"ה, מי שחינכה דורות של ילדי ישראל כגננת ותיקה בעיר • המנוחה היא בתו של הרה"ח ר' מרדכי צבי ויזל ז"ל, ואלמנת הרה"ח ר' אביגדור פורגס ז"ל • שיכלה את בתה ע"ה וחתנה ז"ל בחייה • מסע ההלוויה היום בצהריים ברמת אלחנן (דיין האמת)
בבית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת רמת אלחנן, נאלצו באשמורת הבוקר (ראשון) לומר את הסליחות, לפני הנץ החמה, בחושך ולאור פנסים, בשל הפסקת חשמל ששררה בשכונה | באמירת הסליחות השתתף רב בית הכנסת ורבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון | צפו בתיעוד (חרדים)
מעמד נורא הוד של תפילה וזעקה אדירה, ובקשת רחמים למען כלל ישראל, התקיים השבוע, ערב ראש חודש סיון, בראשות הגאון רבי יצחק זילברשטיין, וחבר מועצת 'חכמי התורה' הגאון רבי שלמה מחפוד, בהיכל ביהמ"ד הגדול בשכונת 'רמת אלחנן' (חרדים)