משבר חמור מאיים להשליך מאות מלמדים לרחוב: רשת 'החינוך העצמאי' נערכת באמצעי מכתבי שימוע קולקטיביים לקראת סגירה מיידית של תשעה מוסדות וזאת בעקבות המאבק המשפטי והחריף המתנהל בבג"ץ ומאיים לשתק את מערך החינוך החרדי שהתנהל עד היום | כיצד יסתיימו רגעי החרדה של צוותי ההוראה? (חרדים)
אחרי שהנהלת החינוך העצמאי סירבה לשתף פעולה עם הוועדה לביקורת המדינה, דו"ח שהוצג לחברי הכנסת חשף אי סדרים כספיים חמורים והסתבכות נוספת של הנהלת הרשת ששילמה במשך שנים שלא כדין תשלומי משכורות ופנסיה למורים גם לאחר פטירתם | ברשת החינוך, המתמודדת ממילא עם חובות עתק, השיבו שהם פועלים באופן מובהק לתיקון הליקויים (חדשות, חרדים)
במכתב דרמטי במיוחד של מנכ"ל רשת החינוך העצמאי לחברי הוועדה לביקורת המדינה הוא מבהיר כי כל ענייני הרשת נתונים לפיקוח לפי חוק במשרדים הרלוונטיים ורשת החינוך לא מוצאת לנכון לשתף פעולה עם בדיקת הוועדה | חה"כ טור פז הגיב: "הם בלחץ גדול" (חרדים)
רשת החינוך החרדית הגדולה בישראל, ממשיכה לצבור חובות עתק ולהיגרר למצוקה פיננסית וכלכלית אדירה שמאיימת על יכולתה לצאת מהבעיה באמצעות צעדי הבראה | רואה החשבון החוקר הציג חוות דעת חריפה ותהה מדוע לא נרשמה הערת עסק חי לעמותה (חרדים)
עיכוב בחלוקת שכר לצוותי הוראה של 'החינוך העצמאי' מעורר שוב את השאלה - האם מדובר בניהול כושל או תקלות בחבלי קליטה של המערכת החדשה | בשנים האחרונות אירעו מספר עיכובים בשכר, שגררו זעם רב של העובדים - שגם כך לא מקבלים שכר עתק בלשון המעטה | בארגון הגיבו במכתב לצוות החינוכי: "מתנצלים על אי הנוחות והעיכובים השונים" (חדשות חרדים)