משבר מתפתח במערכת הבנקאית הישראלית: שני הבנקים הגדולים במשק, בנק הפועלים ובנק דיסקונט, הודיעו על כוונתם להפסיק לחלוטין את שירותי הבנקאות המתווכת מול המוסדות הפיננסיים הפלסטיניים. ההודעה, שהועברה לרשות המוניטרית הפלסטינית ולגורמים הרלוונטיים, קובעת כי הניתוק ייכנס לתוקף החל מחודשים ספטמבר ואוקטובר הקרובים - ארבעה חודשים לפני המועד המתוכנן המקורי.

הצעד המפתיע מכניס את משרד האוצר ואת המערכת הביטחונית למרוץ נגד הזמן למניעת קריסה כלכלית ברשות הפלסטינית. שירותי הבנקאות המתווכת שמספקים הבנקים מהווים את עורק החיים הכלכלי של הרשות - דרכם עוברות עסקאות בהיקף של כ-51 מיליארד שקלים בשנה, והם מאפשרים לרשות לסחור עם העולם ועם ישראל.

מדיניות סמוטריץ' במרכז הסערה

מזה מעל עשור שהבנקים הישראליים דורשים לנתק את הקשרים הבנקאיים עם הרשות. הסיבה המרכזית: היעדר פיקוח מספק של הרשות הפלסטינית על הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור, דבר החושף את הבנקים לתביעות ענק פליליות ואזרחיות בחו"ל, בעיקר בארצות הברית.

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עד כה סיפקה המדינה לבנקים מכתבי שיפוי וחסינות זמניים דרך החשב הכללי. אולם מדיניותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר קיצר שוב ושוב את תוקף כתבי השיפוי - לעתים לשבועות ספורים בלבד - כחלק ממהלכים לפגיעה ברשות הפלסטינית, יצרה חוסר ודאות חריף במערכת הבנקאית.

ההערכה בקרב גורמים בכירים במערכת הפיננסית היא כי דיסקונט והפועלים בחרו להקדים את הניתוק לסתיו בשל החשש שבסוף השנה - מועד התפוגה של כתב השיפוי הנוכחי - ישראל תהיה בתקופת ממשלת מעבר. במצב כזה, הממשלה לא תוכל לקבל החלטות על הארכת החסינות, והבנקים ייוותרו חשופים לחלוטין בפן המשפטי.