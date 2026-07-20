עסקת הענק שעמדה לשנות את פני שוק הבנקאות הדיגיטלית בישראל ירדה באופן רשמי מהפרק. ישראכרט, חברת האשראי הגדולה בישראל, הודיעה ביום ראשון לבורסה כי תוקפו של מזכר ההבנות לרכישת בנק 'אש' (esh) הדיגיטלי פג ולא הוארך. בהתאם לכך, לא נחתמו הסכמים מחייבים והמהלך שתוכנן במשך חודשים רבים – בוטל.

העסקה, שנחתמה במרץ האחרון, הייתה אמורה להעמיד את ישראכרט כמתחרה ישיר לבנקים המסורתיים באמצעות רכישת 100% ממניות בנק אש, בשווי מוערך של 400-500 מיליון שקלים. לצד זאת תכננה ישראכרט להשקיע 40 מיליון דולר בחברת הטכנולוגיה eOS המפעילה את מערכת הליבה של הבנק.

מתווה העסקה שקרס: מניות תמורת בנק

מבנה העסקה המקורי היה ייחודי במינו. רוב התמורה הייתה אמורה להתבצע באמצעות החלפת מניות, כאשר לבעלי המניות של בנק אש היו מיועדים כ-7.5% ממניות ישראכרט. התמורה חולקה לשני שלבים: בשלב הראשון היו אמורות להיות מוקצות מניות בשווי 250 מיליון שקלים עם השלמת הרכישה, ובשלב השני מניות בשווי 150 מיליון שקלים שהיו אמורות להיות מועברות לנאמן ולהיות מוקצות בהמשך בכפוף לעמידה באבני דרך עסקיות.

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בנוסף, במהלך חמש שנים מהרכישה, בעלי המניות של אש היו עשויים לקבל 100 מיליון שקלים נוספים במזומן. כאמור, ההשקעה בחברת הטכנולוגיה eOS הייתה אמורה להתבצע תמורת 40 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 120 מיליון דולר לפני ההשקעה ו-160 מיליון דולר אחריה.

מהו בנק אש ומה הופך אותו לייחודי?

בנק אש הוא בנק דיגיטלי ישראלי שקיבל רישיון בנקאי רשמי מבנק ישראל בדצמבר 2022 ופועל תחת הפיקוח המלא של רשות הבנקאות. הבנק מציע שירותים בסיסיים כגון חשבון עובר ושב צובר ריבית, העברות כספים, הפקדה לפיקדונות לזמן קצוב ובקשת הלוואות. יחד עם זאת, הבנק אינו מציע בשלב זה משכנתאות או שירותי מסחר בשוק המניות.

המאפיין הבולט ביותר של בנק אש הוא שהוא אינו גובה עמלות מכל סוג שהוא – אין דמי מנוי, אין עלויות פתיחת חשבון ואין עמלות ניהול. החל מנובמבר 2023 הבנק פועל במתכונת פיילוט מצומצמת ללקוחות מוזמנים בלבד, כאשר פתיחת השערים לציבור הרחב מתוכננת להתרחש בהדרגה במהלך 2026.

השם 'esh' נגזר מראשי התיבות Equal Sharing, והבנק פועל לפי מודל ייחודי הרשום כפטנט: הבנק חולק עם הלקוחות 50% מהכנסות הריבית שנוצרות מיתרות העו"ש שלהם. הדבר מאפשר תשלום ריבית שנתית של כ-3% על הכסף בעו"ש – ללא תנאים מוקדמים, ללא תלות בסכום ההפקדה וללא חובה להעביר משכורת או לרכוש מוצרים נוספים. המטרה המוצהרת: להתחרות על מאות מיליארדי השקלים השוכבים בעו"ש בבנקים המסורתיים ללא ריבית.

השחקנים מאחורי הקלעים

בנק אש נוסד על ידי יובל אלוני, המשמש כמנכ"ל חברת eOS, יחד עם אלכס ליברנט ושיר רענן. המשקיע הבולט בבנק הוא ניר צוק, מייסד ענקית הסייבר 'פאלו אלטו' הנסחרת בשווי של כ-137 מיליארד דולר. בראש הבנק עומד פרופ' שמואל האוזר, לשעבר יו"ר רשות ניירות ערך, וסגנית היו"ר היא ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, לשעבר המשנה לנגידת בנק ישראל. המנכ"ל הוא קובי מלכין, לשעבר מנהל בנק אוצר החייל.

מבחינת הבעלות, המייסדים אלוני, ליברנט ורענן מחזיקים כ-45% מהמניות, ניר צוק מחזיק בין 13.2% ל-20%, אלון שיין מחזיק 10%, כלל ביטוח מחזיקה בין 5% ל-11% לאחר שהשקיעה 100 מיליון שקלים בינואר 2023, פרופ' שמואל האוזר מחזיק 5%, ועובדים ומשקיעים פרטיים מחזיקים 15%.