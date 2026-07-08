משרד האוצר פרסם היום (רביעי) את נתוני ביצוע התקציב לחודש יוני 2026, והנתונים מצביעים על שינוי מגמה חיובי והתאוששות מהירה של המשק הישראלי. הגירעון החודשי צנח באופן דרמטי, בעוד הכנסות המדינה ממסים רשמו זינוק חריג של 28% לעומת יוני אשתקד.

הגירעון החודשי של מדינת ישראל עמד בחודש יוני על כ-8.6 מיליארדי ש"ח בלבד, לעומת גירעון עמוק של כ-16.8 מיליארדי ש"ח שנרשם בחודש המקביל אשתקד. בעקבות הנתון המצוין, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים ירד לרמה של כ-3.3% מהתוצר – קיטון של כ-0.4 נקודות אחוז.

הכנסות שוברות שיאים, הוצאות מרוסנות

כלל הכנסות המדינה בחודש יוני עמדו על כ-45.7 מיליארדי ש"ח. מתחילת שנת 2026 הסתכמו הכנסות המדינה בכ-307 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-275.7 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול מרשים של כ-11.4%.

בצד ההוצאות נרשם ריסון יחסי: הוצאות הממשלה בחודש יוני עמדו על כ-54.3 מיליארדי ש"ח. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ-313.8 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לכ-308.1 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה גידול מתון ביותר של כ-1.9% בלבד.

זינוק חריג בגביית המסים

הדו"ח המלא של אגף הכלכלן הראשי ורשות המסים חושף כי סך הכנסות המדינה ממסים בלבד עמדו החודש על 45.2 מיליארד ₪ – עלייה ריאלית חריגה של 28% לעומת יוני 2025. כלכלני האוצר מסבירים כי חלק ניכר מהעלייה החדה נובע מ"אפקט בסיס" – בחודש יוני אשתקד נדחו תשלומי מסים בסכום מוערך של כ-0.8 מיליארד ש"ח בעקבות המצב הביטחוני ומלחמת "עם כלביא".

עם זאת, באוצר מדגישים כי גם בנטרול השפעות המלחמה של השנה שעברה, עדיין מדובר בגידול ריאלי מרשים ביותר של כ-15% בגביית המסים. מתחילת שנת 2026, עלו הכנסות המדינה ממסים בשיעור של 10% לעומת המחצית הראשונה של אשתקד, והגבייה בפועל עמדה על 297 מיליארד ₪ – מעט מעל תחזית ההכנסות המעודכנת.

איפה נרשמו העליות הגבוהות?

מסים ישירים: הגבייה ברוטו מעצמאים זינקה ב-53%, בעוד הגבייה מחברות עלתה ב-28% והסתכמה ב-11.9 מיליארד ₪. הגבייה מניכויי שכר של שכירים עלתה ב-28% לרמה של 16.4 מיליארד ₪.

שוק ההון: הגבייה משוק ההון הגיעה ל-1.6 מיליארד ₪, כאשר ההכנסות מניירות ערך רשמו זינוק פנומנלי של 100% לעומת יוני אשתקד.

מיסוי מקרקעין: ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין עמדו על 1.7 מיליארד ₪. בעוד במס רכישה נרשמה עלייה מתונה של 2%, בהכנסות ממס שבח נרשם זינוק של 90%, בעיקר הודות לגבייה חריגה בעסקאות נדל"ן שאינן למגורים.

מסים עקיפים: ההכנסות נטו ממע"מ הגיעו ל-12.1 מיליארד ₪ – עלייה של 15%. בסעיף מס קנייה על ייבוא נרשם זינוק דרמטי של 59% לרמה של 3.1 מיליארד ₪. הזינוק מוסבר בייבוא מאסיבי ויוצא דופן של כלי רכב במהלך חודש יוני, שנבע בין היתר משער דולר נמוך במיוחד באותה תקופה.

התאוששות מהירה של המשק

באגף הכלכלן הראשי מסכמים כי מאז תחילת שנת 2024 המשק נמצא במגמת עלייה מהירה יחסית בגבייה, בקצב שנתי של כ-10%. נכון לחודש יוני הנוכחי, נתוני הגבייה של מדינת ישראל גבוהים בכ-16% מקו המגמה ארוך הטווח של המשק הישראלי – נתון המעיד על התאוששות משמעותית לאחר תקופת המלחמה.