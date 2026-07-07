במהלך אסטרטגי משמעותי לקראת הקמת מפלגה חדשה, גייס חבר הכנסת חילי טרופר את שירותיו של היועץ האסטרטגי נאור יחיא, כך דיווח העיתונאי עמית סגל. יחיא, שצבר ניסיון עשיר בתפקידים בכירים במערכת הפוליטית, שימש בעבר כדובר ראש הממשלה בנימין נתניהו וכן כדוברו של נשיא המדינה יצחק הרצוג.

המינוי מגיע על רקע היערכות אינטנסיבית של טרופר להקמת פלטפורמה פוליטית עצמאית. כזכור, טרופר פרש לאחרונה ממפלגת כחול לבן והחל בימים אלו לאסוף את 100 החתימות הנדרשות לרישום מפלגה חדשה אצל רשם המפלגות. מטעמו של טרופר אישרו את המגעים ומסרו: "חילי טרופר נפגש בימים אלה עם אנשים שיהיו חלק מהבנייה המחודשת של הנהגת המדינה".

כעת, עם הצטרפותו לצוות של טרופר, צפוי יחיא להביא את הניסיון האסטרטגי שצבר בשנים האחרונות לשירות המפלגה המתהווה. ההערכה במערכת הפוליטית היא כי המטרה המרכזית העומדת מאחורי המהלך אינה בהכרח ריצה עצמאית בבחירות, אלא שאיפה לשמור בידיו של טרופר אופציה להקמת פלטפורמה פוליטית עצמאית שתעניק לו עמדת מיקוח משמעותית.

המגעים עם הנדל מתקדמים

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במקביל לרכישת השירותים של יחיא, נמשכים המגעים בין טרופר ליו"ר מפלגת 'המילואימניקים' יועז הנדל. על פי מקורות פוליטיים, השניים נערכים להכריז באופן רשמי על הקמת מסגרת פוליטית משותפת כבר היום. לפי הדיווחים, לרשימה המתגבשת צפויים להצטרף גם שירה שפירא ואליסף פרץ, אם כי בלשכתו של טרופר בחרו בשלב זה להכחיש את הדברים.

הציר הפוליטי החדש בין הנדל לטרופר נולד בעקבות כישלון השיחות המקבילות שניהל הנדל עם יו"ר כחול לבן, בני גנץ. בשבועות האחרונים בחן הנדל שתי חלופות במקביל – חבירה לגנץ ולתא"ל במיל' דדי שמחי, או ריצה משותפת עם טרופר. כעת נראה כי האפשרות השנייה היא זו שעומדת על הפרק, לאחר שהמגעים עם גנץ לא צלחו.

טרופר הבהיר טרם עזיבתו את כחול לבן בחודש מאי כי אין בכוונתו "לשרוף קולות" של בוחרי גוש המרכז-שמאל. לכן התרחיש המסתמן הוא שהמפלגה החדשה תשמש בעיקר ככלי פוליטי לחיבורים עתידיים, תוך שמירה על גמישות מירבית לקראת מערכת הבחירות.

הווטו על החרדים – סלע המחלוקת

מאחורי הקלעים של כישלון המגעים בין הנדל לגנץ, עמדה סוגיית השותפות העתידית עם נציגי הציבור החרדי. בעוד שיועז הנדל הצהיר באופן נחרץ כי לא ישב בממשלה אחת עם המפלגות החרדיות, בני גנץ ודדי שמחי הציגו עמדה מרוככת יותר.

השניים הבהירו כי אף שאינם מעוניינים בממשלה שתישען בלעדית על ש"ס ויהדות התורה, הם אינם שוללים עקרונית ישיבה משותפת עמן בקואליציה. הפער בעמדות הפך למכשול מרכזי בדרך לאיחוד, כאשר הנדל סירב להתפשר על עמדתו הנחרצת בנושא זה.

ברקע הדברים, הסקרים האחרונים מראים כי הן מפלגת 'המילואימניקים' של הנדל והן כחול לבן של גנץ אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה כשהן רצות בנפרד. סקרים שבחנו איחוד רחב של גנץ, שמחי והנדל העניקו לחיבור כזה 7 מנדטים בלבד – נתון שאינו מביא להכרעה עבור אף אחד מהגושים הפוליטיים.