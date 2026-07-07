הסערה סביב בית הקפה "בסמטה" ברחוב אגריפס בירושלים מקבלת כעת תפנית דרמטית. לאחר שבשבועות האחרונים עמד המקום במוקד מחאה ציבורית בשל פתיחתו בשבת קודש, ולאחר שאמש נחשפו הפרות חוק בנייה חמורות במקום, מתגלה כעת התמונה המלאה: בית הקפה אינו עסק מסחרי רגיל, אלא חלק ממערך מיסיונרי מתוחכם.

ארגוני הפעילים 'יד לאחים' ו'אור לאחים' חושפים מסמכים פנימיים והקלטות שיחה המגלים כי העסק ממומן ומנוהל על ידי ארגון המיסיון הנוצרי "יהודים למען [אותו האיש]" (Jews for Jesus). על פי הממצאים, מדובר באסטרטגיה רחבה להקמת רשת בתי קפה ברחבי הארץ, המשמשים כ"מרחב ניטרלי" ליצירת קשר עם יהודים ולהטפה נוצרית.

"המניות שייכות לעמותה" – המפעיל מודה בקולו

בהקלטת שיחה שתועדה על ידי נציגי ארגון 'אור לאחים', מודה מפעיל המקום, יואל בן דוד, בקשר הישיר לארגון המיסיונרי. בן דוד, המוכר לפעילים כמי ששימש בעבר כראש צוות ההכשרה של המיסיונרים בישראל, הסביר בשיחה כי בית הקפה רשום תחת חברה בע"מ בשם "אריאל 23", אך הבהיר: "הבית קפה שייך לחברה, והחברה שייכת ליהודים למען [אותו האיש]... המניות של החברה שייכות לעמותה".

מבדיקת רישומי הארגונים עולה כי חברת "אריאל 23" פועלת מאותה כתובת משרדים של עמותת המיסיון ברחוב הרכבת 58 בתל אביב. הקשר הישיר בין העסק לארגון המיסיונרי מתבסס על מסמכים רשמיים ועל הודאתו המפורשת של המפעיל עצמו.

מארגון 'אור לאחים' נמסר בתגובה: "הניסיון להציג את המקום בתקשורת כ'בית קפה תמים' שנרדף רק בשל פתיחתו בשבת הוא מצג שווא. יואל בן דוד הוא מיסיונר בכיר המנהל את שלוחת הארגון בירושלים. המיסיונרים מנצלים את הרגישות הציבורית סביב סוגיית השבת כדי לזכות בחיבוק תקשורתי ולהסתיר את פעילותם האמיתית בלב שכונה בעלת צביון דתי".

"מרחב שלישי" – שיטת פעולה חדשה של המיסיון

במקביל להקלטות, הציג ארגון 'יד לאחים' מסמכים ודו"חות פנימיים ששיגר ארגון המיסיון לתורמיו בחו"ל. מהמסמכים עולה כי הארגון אימץ שיטת פעולה חדשה המכונה "מודל המרחב השלישי" – הקמת מקומות מפגש ציבוריים שאינם בית ואינם מקום עבודה, במטרה ליצור שיחות אישיות עם יהודים מבלי לעורר חשד.

בפרסום הפנימי המיועד לגיוס כספים נכתב מפורשות: "רוב היהודים לעולם לא ייכנסו לכנסייה מסורתית, אבל הם כן יושבים לקפה ולשיחה. וכאן נזרעים זרעי הבשורה. מטרת המקום היא לאפשר לאנשים לפגוש את מסר הבשורה דרך מערכת יחסים אמיתית וקהילה".

כדי למשוך קהל רחב, בתי הקפה הללו מציעים מחירים זולים משמעותית ממחירי השוק. בפרסומי הכת הובהר כי "המחירים לא נועדו להפיק רווחים אלא אך ורק לממן את פעילות הבשורה". בדף מידע שהופץ לאחרונה בקרב חברי הכת, אף צוין כ"סיפור הצלחה" מקרה שבו מבקרת קבועה באחד מסניפי הרשת בתל אביב הוטבלה לנצרות בעקבות הקשר שנוצר עמה במקום.

רשת ארצית בהקמה – סניפים בתל אביב, חיפה ובאר שבע

ממידע שהצטבר ביד לאחים, המקרה הירושלמי הוא חלק מרשת מתוכננת. בתי קפה במתכונת זהה כבר פועלים בערים תל אביב, ירושלים וחיפה, ובימים אלו פועלים בארגון המיסיונרי להקמת סניף נוסף בעיר באר שבע. כל אחד מהמקומות פועל תחת מסווה של עסק מסחרי רגיל, תוך שהוא משמש למעשה כמוקד להטפה ולפעילות מיסיונרית.

ביד לאחים מבהירים כי מדובר בעליית מדרגה מתוחכמת בפעילות המיסיון בארץ. בימים אלו מגבשים בארגון, בשילוב משפטנים ואנשי הסברה, שורה של צעדים משפטיים וציבוריים כדי לחשוף את זהותם של המקומות הללו בפני הציבור הרחב ולפעול מול רשויות החוק.

הרקע: הפרות בנייה ומחאה ציבורית

כזכור, בשבועות האחרונים עמד בית הקפה "בסמטה" במוקד מחאה ציבורית חריפה בשל פתיחתו בשבת קודש בלב שכונה חרדית. עשרות אברכים ובני ישיבות הגיעו למקום בשבתות, התעטפו בטליתות מול הכניסה וכאבו במשך שעות את חילול השבת בפרהסיה.

אמש נחשף כי המקום הוקם תוך הפרה של שלושה חוקי בנייה, כאשר חבר מועצת העיר יוחנן ויצמן מאגודת ישראל שיגר מכתב דחוף לראש העיר בדרישה לעצירת הפעילות באופן מיידי. מנגד, סגני ראש העיר מהשמאל הגיעו למקום ועודדו את חילול השבת, כשסגן ראש העיר יוסי חביליו אף הצהיר: "אם רוצים שהצעירים החילונים לא יעזבו את ירושלים והיא תהפוך לבני ברק, צריך עוד מקומות בילוי פתוחים בשבת".

כעת, עם חשיפת הזהות המיסיונרית של המקום, מקבלת המחאה הציבורית משנה תוקף. הציבור החרדי בירושלים מתמודד לא רק עם חילול שבת, אלא עם ניסיון מתוחכם של ארגון מיסיונרי נוצרי לחדור ללב השכונה ולפעול בה תחת מסווה של עסק תמים.