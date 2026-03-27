מחקר של אוניברסיטת סינגפור מגלה כי קפאין מסוגל להחזיר למוח את יכולת הזיכרון החברתי שנפגמת בעקבות לילה ללא שינה - וזאת באמצעות השפעה ממוקדת על אזור ספציפי בהיפוקמפוס, ללא גירוי יתר של המוח כולו (בריאות)
בעוד העולם מחפש את "המרשם לחיים ארוכים" בתוספי תזונה ודיאטות, לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 שנים עם סיגריה ביד ושלוש כוסות קפה ביום | האיש שנולד עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מציג בריאות יוצאת דופן ואורח חיים פשוט שהפך אותו לאגדה חיה (חדשות בעולם)
חוקרים מהמכון הבוטני בקונמינג, סין, זיהו שלוש תרכובות חדשות בגרגרי קפה קלויים - תרכובות שהאטו את פירוק הפחמימות ביתר יעילות מהתרופה אקרבוזה המשמשת לטיפול בסוכרת סוג 2 | השיטה שפיתחו החוקרים עשויה לשנות את הדרך שבה מגלים רכיבים טבעיים בעלי השפעה רפואית (בריאות)
שאריות קפה מהפינג'אן או מהמכונה לא חייבות להיזרק לפח: הן יכולות לשמש כחומר יעיל מאוד שתשמחו שעשיתם בו שימוש | בין אם זה להזין את האדמה, לעודד פריחה, לשפר את מבנה המצע או להעניק לצמחי בית אוהבי חומציות תנאים אידיאליים - להכל תוכלו לסייע בעזרת השאריות שחשבתם לזרוק לפח (בית וסטייל)
ענקית הקפה משיקה מהלך אסטרטגי נרחב לייצוב עסקיה, הכולל סגירת סניפים לא רווחיים בצפון אמריקה, פיטורי 900 עובדים והוצאות חד-פעמיות גבוהות, על רקע ירידה מתמשכת במכירות וביצועים כספיים, מתוך שאיפה להחזיר ללקוחות את חווית ה"קפה-בבית" המסורתית.
סערה פרצה בימים האחרונים בקרב צוותות האוויר של חברת התעופה הבריטית "בריטיש איירווייז", לאחר שהחברה פרסמה רשימת הנחיות חדשות לעובדים - ואלה עוררו מהומה | ההנחיות החדשות כוללות הגבלות על סוגי המשקאות של צוות האוויר ואפילו איזה פרטי לבוש מותרים לשימוש (תעופה)
טיסת של חברת יונייטד איירליינס שהייתה אמורה להמריא משיקגו לפוארטו ריקו, עוכבה על הקרקע במשך כשלוש שעות לאחר שהקפטן שפך קפה בתא הטייס | המטוס כבר היה בשלב הנסיעה האיטית למסלול ההמראה – כאשר הטייס שפך בטעות את הקפה, ונאלץ להשיב את המטוס אל השער (תעופה)
קפה הוא רגע הקסם של הבוקר, הרגע שבו המוח מתעורר והנשמה מתמלאת בריח משכר. אבל מחקר ישראלי מפתיע טלטל את חובבי הקפה: ייתכן שהמשקה האהוב כל כך - זה שאנחנו לא מסוגלים להתחיל את היום בלעדיו דווקא פוגע בבריאות הלב שלנו. האם אנחנו באמת משלמים מחיר מסוכן על כל לגימה? (בריאות)
ענקית המזון שטראוס עלית הודיעה היום (חמישי) על העלאות מחיר של עד 16% למוצרים בתחומי הקפה, השוקולד, מאפים וחטיפים | בחברה מנמקים את העלאות המחיר בשינוי במחירי חומרי הגלם בחצי השנה האחרונה | עדכון המחירים ייכנס לתוקף ב-1 ביולי (צרכנות)
לקראת ליל חג השבועות, בו נעורים בני ישראל כל הלילה ועוסקים בתורה, וישנם כאלו המרבים בשתיית משקה הקפה, הידוע בסגולתו לשמור על עירנות. 'כיכר השבת' שמחים להגיש לפניכם מדריך מקיף לכשרות קפה, כולל פרטים על זנים יוקרתיים כמו קפה העובר במעי חיות, קפה נטול קפאין וטכניקות הפקה שונות (חרדים / כשרות)
מהפך הקפה: כיצד נשק ביולוגי צמחי שמשפר זיכרון דבורים הפך למשקה שמעצב תרבויות, מפיל שליטים, מחבר בין מעמדות, יוצר מרחבים מהפכניים המעוררים התנגדות ממנהיגים דתיים, מחמם את היחסים הבינאישיים שלנו ומשנה את דפוסי החשיבה האנושית | סיפור מסעו של המשקה המריר שכבש את העולם (בריאות)
אירוע ביזארי שאירע שהתחיל עם כוס קפה - הפך לתביעת יקרה כנגד בית הקפה | ארומה אספרסו בר בע"מ, חויבה לשלם 750 שקלים ללקוח שתבע אותה בבית המשפט לתביעות קטנות ברמלה, בגין כך ששתה כוס קפה עם חלב מקולקל (בארץ)
