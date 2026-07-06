רגע מלינץ' בקלקיליה: 10 אזרחים ישראלים הוקפו בעשרות פורעים

הלוחמים במקום - צילום: דוברות המשטרה הלוחמים במקום | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:12

לפני זמן קצר, בעקבות דיווח שהתקבל על התקהלות והפרת סדר סביב ארבעה כלי רכב ישראליים בעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים, הוזעקו למקום כוחות גדולים של לוחמי מג״ב איו״ש, יחד עם כוחות צה״ל.

מבירור ראשוני עלה כי מדובר ב-10 אזרחים ישראלים, אשר על פי החשד נכנסו לשטחי העיר קלקיליה, המוגדרת כשטח A, בניגוד לחוק, במטרה לאתר אופנוע שנגנב מהם אתמול מהיישוב אלעד, ועל פי החשד הועבר לאזור.

הרכבים במקום ( צילום: דוברות המשטרה )