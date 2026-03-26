סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
לוחמי מג״ב עוטף ירושלים עצרו במחסום המנהרות נהג תושב העיר החרדית ביתר עילית, שהסיע ברכב ארבעה חשודים שוהים בלתי חוקיים בתוך תא המטען | כשביקשו ממנו קודם לכן לעצור את רכבו לבדיקה, לא נענה להוראות והמשיך בנסיעה (משטרה)
אירוע חריג התרחש היום ביישוב כאבול שבגליל המערבי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי משמר הגבול | במהלך הפעילות, פתחו הלוחמים בירי לעבר צעיר שרכב על אופנוע, כתוצאה מהירי הצעיר נפצע ומותו נקבע | המשטרה: "הירי בוצע לאחר שהכוח זיהה את הרוכב כחשוד וקרא לו לעצור את נסיעתו, אך הוא לא נענה לקריאות השוטרים" (משטרה)