מידע מודיעיני קריטי | צפו בתיעוד

פצצה מתקתקת במסגד: סוכל פיגוע שתכנן ערבי ממזרח ירושלים בלוד

סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)

מבצע מהיר ומדויק (צילום: דוברות המשטרה)

במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד.

פשיטה משולבת בלב העיר

הפעילות המורכבת ריכזה כוחות רבים: שוטרי ובלשי תחנת לוד, לוחמי הפלחו"ד של מג"ב מרכז, וכל זאת תחת הכוונה מודיעינית צמודה של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ואגף המודיעין של המשטרה. הכוחות הגיעו למסגד "דאוועה" בשכונת פרדס שניר, שם הופתע החשוד ונעצר ללא התנגדות.

ממזרח ירושלים למסגד בלוד

החשוד, צעיר בן 22 תושב מזרח ירושלים, הוגדר כ"פצצה מתקתקת" בשל כוונתו לצאת לפיגוע בטווח הזמן המיידי. עם מעצרו, הוא הועבר להמשך חקירה במתקני השב"כ כדי לברר את תשתית הטרור שעמדה מאחוריו והאם היו לו סייענים נוספים במרחב.

במשטרה ובשב"כ מציינים כי המעצר מנע אסון כבד בלב אוכלוסייה אזרחית, וכי התיאום בין הגופים הוכיח שוב את יעילותו בסיכול טרור בטרם יציאתו אל הפועל.

