סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
לפני שנתיים ריסס נהג אוטובוס ערבי בושם על צעירים בירושלים בטענה כי הם מדיפים ריח לא נעים | עו"ד מטעם ארגון "חוננו" הגיש תביעה אזרחית נגד הנהג בסך 220,000 ₪: "לפצות את הנערים על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם וכן להביא להרתעה כנגד אותם מעשי אנטישמיות" (חרדים, משפט)
המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד צעיר חרדי ירושלמי בגין הריגה, הפקרה לאחר פגיעה את פואד עליאן לאחר סכסוך שפרץ ביניהם בכביש במהלכו הם ניהלו מרדף והערבי נדרס ונהרג | השופטת דחתה את בקשת איסור הפרסום על שמו של החשוד (חדשות, בארץ)