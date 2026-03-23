סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
פעילות משטרתית להגברת האכיפה התקיימה השבוע במזרח ירושלים - והתמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר | אחד מבני המשפחה ניסה להתבצר על מבנה ולמנוע את ההריסות | התברר: מיכל הסולר של המשפחה הוא שהידרדר לכביש בצומת נווה יעקב לפני כשבוע (בארץ)
בלשי המשטרה ולוחמי מג"ב פשטו על אולם אירועים באלעיזריה בעקבות מידע על נשק לא חוקי • בחיפוש נתפסו רובה M-16 ואקדחי גלוק ויריחו • תיעוד מזעזע מהמקום חשף: ילד קטן הונף על כתפיים כשהוא אוחז בנשק טעון • החתן נעצר, ואביו נלקח לחקירה לאחר שתקף שוטרים • המשטרה: "תופעה חמורה שמסכנת חיי אדם" (בארץ)
יחידת הימ"ר ירושלים ושב"כ עצרו ארבעה צעירים שתמכו באידיאולוגיית דאעש, צרכו תכנים קיצוניים ופעלו להצטיידות בנשק - במטרה לבצע פיגועים נגד יהודים. חלקם כבר רכשו אקדח וציוד צבאי שהוסלק בלול תרנגולות | אחד מהחשודים ציין בחקירתו כי מה שנתפס אצלו: "זה לטובת המלחמה הגדולה, האקדח אני אשתמש בו נגד היהודים או כל אדם שהוא לא מוסלמי" (חדשות)
צעיר ממזרח ירושלים נעצר לאחר שפורסם סרטון ברשתות החברתיות שבו נראה מתראיין ומספר כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית וטוען כי "יורק ודוחף אצבעות לתוכה" | עם פרסום הסרטון פתחה המשטרה בחקירה, ובלשי הימ"ר איתרו את החשוד ועצרו אותו | בחקירה נבדק "חשד" שמדובר בהסתה ממניע גזעני (משטרה)
תושב מזרח ירושלים נעצר על-ידי המשטרה לאחר שפרסם ברשת תכני הסתה, ושיבח פעולות טרור בהן של רב המרצחים איסמעיל הנייה ומתקפת הטילים לעבר שטחי מדינת ישראל - תוך שהוא ״שידר״ בהלצה משחק כדורגל בהשראת השיגורים (משטרה)