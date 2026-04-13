18 נעצרו בחשד לשוד אלים בסופר פארם ברחבי הארץ

בסיום חקירה סמויה וממושכת שהתנהלה בחודשים האחרונים, פשטו הבוקר (ראשון) עשרות בלשי ימ"ר מרכז, לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ירושלים על שכונת עיסאוויה שבמזרח ירושלים, ועצרו 18 חשודים בשנות העשרים לחייהם בחשד למעורבות בשורת אירועי שוד אלימים בסניפי רשת סופר פארם ברחבי הארץ.

החקירה, שהתנהלה בשיתוף צמוד עם קב"ט סופר פארם, התמקדה בהתארגנות עבריינית שפעלה באופן שיטתי ומתוכנן. על פי הממצאים שנחשפו, החשודים ביצעו לפחות 15 אירועי שוד בצוותא, תוך שימוש באלימות והטלת אימה על עובדי הרשת ועל הציבור הרחב. מדובר בפעילות שפגעה באופן ישיר בתחושת הביטחון של אזרחים ובפעילות הכלכלית התקינה של עסקים.

פשיטה רחבת היקף בעיסאוויה

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, יצאו כוחות גדולים של המשטרה לפעולה משולבת בשכונת עיסאוויה. הפשיטה, שבוצעה בשעות הבוקר המוקדמות, כללה עשרות בלשים מימ"ר מרכז, לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ירושלים שפעלו במספר מוקדים במקביל.

במהלך המעצרים והחיפושים שנערכו בבתי החשודים, נתפסו ראיות נוספות שמחזקות את החשד למעורבותם בשורת אירועי השוד. החשודים, כולם תושבי המקום, הועברו לחקירה מעמיקה במטרה לברר את מלוא היקף הפעילות העבריינית ואת דרכי הפעולה של ההתארגנות.

התארגנות עבריינית שיטתית

מממצאי החקירה עולה תמונה של התארגנות עבריינית מתוחכמת שפעלה באופן מתוכנן ושיטתי. החשודים, כך נחשד, תכננו מראש את אירועי השוד, בחרו את המטרות בקפידה ופעלו בצוותא תוך שימוש באלימות כדי להשיג את מטרותיהם.

במשטרה מדגישים כי מדובר בפעילות חמורה שמטרתה לא רק רווח כלכלי, אלא גם הטלת אימה על הציבור ופגיעה בתחושת הביטחון. השימוש באלימות כלפי עובדים ולקוחות של הרשת מעיד על רמת האכזריות והזלזול בחיי אדם שאפיינו את פעילות ההתארגנות.

צפויים להגיש כתב אישום חמור

בהתאם לממצאי החקירה ולתשתית הראייתית שנאספה, בכוונת המשטרה להביא את החשודים היום (ראשון) לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. בשלב מאוחר יותר, לאחר השלמת החקירה, צפויה המשטרה להגיש כתב אישום חמור בעניינם של החשודים.

במשטרה מציינים כי החקירה ממשיכה, ובוחנים האם היו מעורבים נוספים בפעילות העבריינית או האם ההתארגנות פעלה גם בתחומים נוספים מעבר לשודים ברשת סופר פארם. כמו כן, נבדקים קשרים אפשריים לפעילות פלילית נוספת באזור מזרח ירושלים.

יצוין כי זוהי אחת מהפעולות המשמעותיות של ימ"ר מרכז בחודשים האחרונים נגד פעילות עבריינית מאורגנת. המשטרה מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור ובפעילות הכלכלית התקינה, ותשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להביא את העבריינים לדין.