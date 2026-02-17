המשטרה הודיעה היום על תפיסתה של חולייה מסוכנת שכונתה על ידה "חוליית הווסטים", לאחר חקירה מאומצת | בהודעת המשטרה צוין כי הכוחות נאלצו לפתוח באש לעבר הרכב בו נסעו הפושעים, לאחר שניסו להימלט וניגחו את רכבי המשטרה (חדשות)
חוקרי המשטרה והיחידות המיוחדות העמלות על פענוח תיק "שוד המאה" של הלובר, מצאו ראיות חד משמעיות לשיתוף פעולה של מי מעובדי הלובר | הקלטות, הודעות כתובות - ומצלמות אבטחה שלא תיעדו - כל הפרטים על ההתפתחות בחקירה (חדשות, בעולם)
4 חשודים, שפעלו כחלק מרשת מרמה והונאה מסועפת, נעצרו על ידי בלשי היחידה המרכזית במחוז ירושלים בחשד שביצעו עשרות מקרי "עוקץ קשישים". מהחקירה עולה כי החשודים פעלו בשיטה מתוחכמת מול קורבנות חסרי ישע, מהם גזלו במרמה סכומי עתק (בארץ)