היחידה המרכזית של מחוז ירושלים, יחד עם שירות הביטחון הכללי, מתירים כעת (שני) לפרסם, כי סיכלו כוונות לפיגוע טרור ופגיעה בשר לביטחון לאומי - הצהרת תובע הוגשה נגד החשוד.

במהלך החודש האחרון, בעקבות מידע שהתקבל משירות הביטחון הכללי, פתחו חוקרי מפלג תפקידים מיוחדים בימ"ר ירושלים, בחקירה נגד תושב מזרח ירושלים כבן 20.

על פי ממצאי החקירה, החשוד יצר קשר באמצעות הרשתות החברתיות עם דמות בתימן, עמה ניהל התכתבויות בעלות אופי קיצוני.

השניים עודדו זה את זו לבצע פיגועי טרור ולהפוך ל"קדושים" (שהידים): "כמוני כמוך, ואללה, בכל רגע אני מתגעגע לחברים שלי, בחיי אני מנצל כל הזדמנות שמתאפשרת לי להתעמת עם הכיבוש, מי ייתן ואמות מות קדושים".

כמו כן עלו בין השניים התבטאויות לבצע פיגוע הקרבה שמטרתו פגיעה בשר לביטחון לאומי.

עוד עלה במסגרת החקירה, כי החשוד לא הסתפק בהתכתבויות אלו, וקיים קשר גם עם פעיל טרור בטורקיה. בשיחותיהם עלו גילויי שמחה והלל לטבח ה-7 באוקטובר.

עם סיום פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ, איום בביצוע מעשה טרור וקשר למעשה טרור, הוגשה אתמול בבית המשפט הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, ומעצרו של החשוד הוארך לצורך הגשת כתב אישום.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: ״אני מבקש להודות לכוחות הביטחון - לשב״כ, למשטרת ישראל ולכל הגורמים שפעלו בנחישות ובמקצועיות וסיכלו את ניסיון הפגיעה בי. זו בפעם השביעית שניסו לחסל אותי ללא הצלחה ברוך השם. אני אומר בצורה ברורה: לא ירתיעו אותי ולא יפחידו אותי - לא גורמים מבית ולא גורמים מחוץ. אמשיך להוביל מדיניות נחושה ובלתי מתפשרת למען ביטחון אזרחי ישראל - בנגב, בגליל ובירושלים".

עוד נמסר: "לא במקרה ראינו תוצאה היסטורית של הרמדאן השקט ביותר מאז שנת 2013 - זו תוצאה של מדיניות, של משילות ושל גב ללוחמים בשטח. נמשיך לפעול בעוצמה, באחריות ובנחישות. מי שמאמין לא מפחד״.