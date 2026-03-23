ראיין וסלי רות’, שהואשם בניסיון התנקשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפני כשנתיים, נידון למאסר עולם | סוכן של השירות החשאי שהבחין בו מסתתר בשיחים במרחק של כ־400 מטרים מהנשיא לשעבר, ירה לעברו והבריח אותו לפני שהספיק לפתוח באש (בעולם)
באחד הרגעים הגורליים בתולדות ארה"ב, שישה כדורים פילחו את לב האומה האמריקאית | הנשיא רייגן, שחקן הוליוודי לשעבר שגילם סוכן חשאי - נורה בעצמו | זהו סיפורם של סוכן מהולל ומנתח עם ידי זהב שהצילו בדקה ה-90 את נשיא ארה"ב | על השניות הקריטיות וההחלטות הנכונות, ותשובה אחת חדה וקולעת ששווה לחיות בשבילה | "בול פגיעה" (מגזין כיכר)
המועמד לנשיאות מטעם האופוזיציה מיגל אוריבה שרד את הניתוח המסוכן לאחר שנורה בשבת בראשו, כך הודיעו אשתו ובית החולים | ככל הנראה מדובר רק בניתוח ראשון מתוך סדרה של ניתוחים שיצטרך הפוליטיקאי לעבור, לאחר שנורה בשבת על ידי נער כבן פחות מ-15 (בעולם)
פיצוץ עז בלובי של בניין מגורים יוקרתי במוסקבה ביום שני הוביל למותו של ארמן סרקיסיאן, מנהיג צבאי בכיר פרו-רוסי ממזרח אוקראינה | ההערכה היא שאוקראינה עומדת מאחורי הפיגוע, כחלק ממדיניות ההתנקשויות בפושעי מלחמה רוסיים (חדשות, בעולם)