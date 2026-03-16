סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
הרגעים הדרמטיים לאחר מעצרו של נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו על ידי כוחות צבא ארה"ב נחשפו בהקלטה שדלפה בימים האחרונים | חברי ממשלתו של מדורו קיבלו 15 דקות בלבד להחליט אם לשתף פעולה עם דרישות ארצות הברית – "או שהם ייהרגו" (בעולם)
יותר מ־150 כלי טיס השתתפו במבצע ללכידת מדורו, בהם מפציצים ומטוסי קרב, והם הצליחו לשתק חלק משמעותי ממערכות ההגנה האווירית של ונצואלה | יו״ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר כי עם התקרבות כוחות החילוץ לחופי ונצואלה הופעלו “מגוון יכולות במקביל” מצד פיקוד החלל, פיקוד הסייבר וגופים נוספים (בעולם)
לב וריאות שנתרמו בקפריסין הובאו לישראל והושתלו בשתי נשים - אחת מהן בת 34 במצב קריטי | המבצע הלוגיסטי המורכב כלל מטוס פרטי, מסוק משטרתי, וצוותים רפואיים משני צדי הים התיכון | מדובר בפעם הראשונה מזה 30 שנה שישראל "מייבאת" איברים חיים מעבר לים (חדשות, בריאות)