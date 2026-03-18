רצה להתרברב ובסוף מצא עצמו בחדר החקירות | צפו

לוחמי מג"ב איו"ש מגדוד שילה סגרו מעגל מבצעי תוך ימים ספורים, לאחר שסרטון של צעיר יורה באקדח הפך לראיה מרכזית שהובילה לפשיטה לילית על ביתו ומעצרו המיידי.

המרדף המודיעיני החל ברגע שהסרטון המפליל עלה לרשת. באגף החקירות של מג"ב איו"ש פתחו בחקירה מואצת, הצליחו לאתר את מיקום המגורים המדויק ונתנו את האות לכוחות בשטח. לוחמי הגדוד פשטו במהירות על הבית ועצרו את ה"כוכב" התורן, שבחקירתו כבר הספיק להודות במעשים. במג"ב מבהירים: מי שיורה ברשת – יפגוש את החוקרים במציאות.