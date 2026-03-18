בבלי
הסרטון שהפך למעצר

רצה להתרברב ובסוף מצא עצמו בחדר החקירות | צפו

במקום עידוד מחברים, החשוד שתיעד עצמו יורה באקדח, זכה לביקור פתע של לוחמי מג"ב איו"ש | בתום חקירה מודיעינית מואצת של אגף המודיעין, פשטו כוחות גדוד שילה על ביתו והביאו למעצרו (בארץ)

החשוד יורה (צילום: דוברות המשטרה)

לוחמי מג"ב איו"ש מגדוד שילה סגרו מעגל מבצעי תוך ימים ספורים, לאחר שסרטון של צעיר יורה באקדח הפך לראיה מרכזית שהובילה לפשיטה לילית על ביתו ומעצרו המיידי.

מעצר החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

המרדף המודיעיני החל ברגע שהסרטון המפליל עלה לרשת. באגף החקירות של מג"ב איו"ש פתחו בחקירה מואצת, הצליחו לאתר את מיקום המגורים המדויק ונתנו את האות לכוחות בשטח. לוחמי הגדוד פשטו במהירות על הבית ועצרו את ה"כוכב" התורן, שבחקירתו כבר הספיק להודות במעשים. במג"ב מבהירים: מי שיורה ברשת – יפגוש את החוקרים במציאות.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:

לעוד כתבות
