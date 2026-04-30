הבריחה הגדולה

השוטר היה בהלם: חווה שלימה נמלטה לחופשי אל השדות | צפו

סגן שריף באינדיאנה הוזעק לדיווח על בעל חיים בכביש, אך גילה להקה שלמה של עיזים, תרנגולות וברווזים שברחו מחווה | כל החיות הוחזרו בשלום (מעניין)

השוטר מגלה את החווה שנמלטה (צילום: Grant County Sheriff's Office - Marion, IN)

סגן שריף ממדינת אינדיאנה בארצות הברית הוזעק בעקבות דיווח על בעל חיים שנמצא בכביש, אך כשהגיע למקום גילה כי מדובר בלהקה שלמה של חיות משק שנמלטו מחווה סמוכה.

לפי הודעת משטרת מחוז גרנט, הסגן קורפורל הגיע לזירה לאחר דיווח על בעל חיים שמסתובב בכביש, אך במקום זאת מצא עיזים, תרנגולות, תרנגולי הודו, ברווזים ואווזים שברחו מהחווה.

בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר נראה כיצד הוא מוביל את כל בעלי החיים חזרה לאזור מגודר ומנסה לרכז אותם יחד בצורה מסודרת.

בהודעת המשטרה נמסר כי “למזלנו אף בעל חיים לא נפגע, והכול הסתיים כפי שאנחנו אוהבים לראות – בצורה בטוחה וללא אירועים חריגים”. עוד הוסיפו כי כל החיות נאספו והוחזרו למקום שממנו ברחו.

