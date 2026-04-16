מבצע מג"ב בביר הדאג': 19 נעצרו, 10 רחפנים ורובים נתפסו

מבצע משולב רחב היקף של לוחמי המשמר הלאומי הדרומי של מג"ב, בשיתוף כוחות צה"ל ויחידות מחוז דרום במשטרה, הסתיים במעצר 19 חשודים באזור ביר הדאג' שבנגב. על פי החשד, המעצרים מהווים מכה משמעותית לרשתות הברחה והפשיעה הפועלות במרחב.

במהלך הפעילות המבצעית נתפסו 10 רחפנים שעל פי החשד שימשו לפעילות הברחה, לצד 10 רובי M16 ואמצעי לחימה נוספים. בין הנעצרים יעדי שב"כ בכירים שהיו מעורבים בפעילות ההברחה, כך נמסר מהדוברות.

הפעילות המבצעית כללה גם השמדת חמש חממות לגידול קנאביס שאותרו במרחב, וביצוע שבעה צווי הריסה של מבנים ומתקנים שעל פי החשד שימשו את רשתות הפשיעה. הכוחות פעלו בהכוונה מודיעינית מדויקת שאפשרה את הפגיעה המשמעותית ברשתות ההברחה.

כידוע, פעילות ההברחה בנגב מהווה אתגר ביטחוני מתמשך, כאשר גורמים עבריינים מנצלים את המרחב הפתוח והנגישות לגבול. השימוש ברחפנים להברחות הפך בשנים האחרונות לשיטה נפוצה בקרב רשתות הפשיעה, המאפשרת העברת סחורה ואמצעי לחימה תוך עקיפת המחסומים הקרקעיים.

המבצע מצטרף לשורה של פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעים כוחות הביטחון בנגב בחודשים האחרונים. רק בשבוע שעבר סוכלו מספר ניסיונות חדירה של שוהים בלתי חוקיים באזורים שונים, כאשר הכוחות פועלים בשיתוף פעולה הדוק בין מג"ב, צה"ל והמשטרה.

מדוברות כוחות הביטחון נמסר כי "הפעילות המבצעית בנגב תימשך בנחישות, תוך שימוש באמצעים מודיעיניים ומבצעיים מתקדמים למיגור רשתות ההברחה והפשיעה. המעצרים והתפיסות מהווים מכה קשה ליכולת הפעילות של הגורמים העבריינים במרחב".

החשודים שנעצרו במבצע הועברו לחקירה מעמיקה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב דרום, שם ייחקרו בחשד למעורבות בהברחות, החזקת אמצעי לחימה וסיוע לפעילות עבריינית.