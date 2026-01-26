סופת שלגים חריגה הכתה באזורים נרחבים בארצות-הברית, וגבתה עד כה שבעה הרוגים ומאות אלפים ללא חשמל | המשמר הלאומי נפרס באזורים בהם הוכרז מצב מיוחד | בדרום ארה"ב נרשמו טמפרטורות הנמוכות בכ-20 מעלות מהממוצע העונתי | אלפי טיסות בוטלו בעקבות מזג האוויר החריג (חדשות, בעולם)
משימת הלחימה בפשיעה של טראמפ בוושינגטון נתפסת כחסרת רצינות | כבר בעבר אלפי חיילים חמושים נצפו עוסקים בפינוי שקי אשפה וגיזום עצים, ובימים אחרונים שוב הם נצפו מפטרלים ברחובות חובשים כובעי סנטה קלאוס (חדשות בעולם)
הירי ליד הבית הלבן הופך לדרמה לאומית: טראמפ מאשר את מות החיילת, החייל השני נאבק על חייו, והיורה האפגני שפצע אותם מאושפז במצב קשה – בעוד בארה"ב גוברת הביקורת על מדיניות המקלט ועל התחקיר החקירתי המתנהל נגדו (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה אמש על פריסת 200 חיילי המשמר הלאומי בעיר פורטלנד בעקבות הפגנות שגלשו לאלימות קיצונית מסביב למתקן הגירה בעיר | אמש הורה שר ההגנה, המכונה כעת בהוראת טראמפ "שר המלחמה", על פריסת הכוחות בעיר, המדינה פנתה לבית המשפט נגד טראמפ (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כינה את מושל אילינוי בה שוכנת העיר שיקגו כ"משוגע וחלש" והודיע על פריסה קרובה של כוחות המשמר הלאומי בעיר | העירייה חתמה על צו שלא לסייע לחיילים בשום פעילות אכיפה ולא לשתף פעולה (בעולם)
הנשיא טראמפ עורר סערה כשאמר כי "אמריקנים רבים היו שמחים אילו היה דיקטטור במדינה", לאחר שחתם על צו להעמדה לדין של מי שמשחית את דגל ארה"ב | הוא תקף את מבקריו על כך שאינם מעריכים את מאבקו בפשיעה ובהגירה, והגן על השימוש בכוחות המשמר הלאומי | מתנגדיו טענו כי מדובר בניסיון להשתלט על ערים דמוקרטיות, אך טראמפ הבהיר: "אני לא דיקטטור" (בעולם)
חיילי המשמר הלאומי המוצבים במדינת וושינגטון בהוראת הנשיא טראמפ, יחלו היום לשאת את נשקם האישי ברחובות הבירה | ההוראה מגיעה בעקבות ביקורת ציבורית שהתעוררה, אודות שאלת האפקטיביות של החיילים במניעת פשיעה בבירה בשעה שהם אינם חמושים (חדשות, בעולם)
אחרי ששלח חיילי משמר לאומי לוושינגטון הבירה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכנן להרחיב את הסמכויות של הממשל הפדרלי גם לערים נוספות -גם לכאלה המוגדרות כדמוקרטיות | הממשלים המקומיים אמנם מתנגדים, אולם לא נראה כי יוכלו למנוע מהנשיא לבצע את המהלך אלא במלחמה משפטית (בעולם)
חיילי המשמר הלאומי שהוצבו בוושינגטון הבירה מעידים על שעמום וחוסר מעש במסגרת תפקידם החדש בבירה - בהוראת טראמפ | לפי התיאור, החיילים שנמצאים שם לא מבינים לשם מה הם באו ובעיקר מפגינים נוכחות ו"מצטלמים עם תיירים" (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע לפני זמן קצר בהודעה דרמטית שמסר לתקשורת האמריקנית כי הוא פורש את כוחות המשמר הלאומי בוושינגטון הבירה | לדבריו, פריסת המשמר הלאומי נועדה להילחם בפשע שפשה בבירה, כמו גם בתופעת ההומלסים | הנשיא הודיע גם על העברת כוחות השיטור של הבירה תחת הרשות הפדרלית (חדשות, בעולם)
צבא ארה"ב מתכנן לפרוס מאות מחיילי המשמר הלאומי בוושינגטון הבירה, כך אמרו גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי החלטה סופית בנושא טרם התקבלה מצד הנשיא דונלד טראמפ, אך החיילים כבר מתכוננים להצבתם | לא ברור עדיין מה יהיה תפקידם של החיילים, אך הם עשויים להשתתף במאמצים להגנה על סוכנים פדרליים או אף לבצע משימות מנהליות של אכיפת החוק (בעולם)
מהומות פרצו ביומיים האחרונים בלוס אנג'לס, בעקבות מעצרם של כמה עשרות מהגרים מחוץ לבתי עסק | המצב הסלים לכדי כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא משגר את חיילי המשמר הלאומי של מדינת קליפורניה, החוסים תחת שיפוט פדרלי | ראש העיר גאווין ניוסום גינה את ההחלטה, בעוד מתפרעים נצפו משליכים בקבוקי תבערה ובלוקים לעבר כוחות הביטחון | המשמר הלאומי בדרך לעיר (בעולם)