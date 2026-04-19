ילד בן 11 נתפס נוהג ברכב עם 4 ילדים בפזורה

פעילות שגרתית של לוחמי המשמר הלאומי דרום הסתיימה ביום שישי האחרון בגילוי מפתיע: ילד בן 11 בלבד נהג ברכב בפזורה בלקיה שבדרום, כשלצידו ארבעה ילדים נוספים. האירוע מצטרף לשורה של מקרים חריגים שנחשפים במסגרת הפעילות המוגברת של כוחות הביטחון בנגב בחודשים האחרונים.

צוות אופנועים שפעל באזור הבחין ברכב שעורר את חשדם במהלך סריקה יזומה. עם עצירת הרכב לבדיקה, התברר כי מאחורי ההגה יושב ילד קטין בן 11, וכי עמו ברכב נסעו ארבעה ילדים נוספים. הלוחמים פעלו מיד לאיתור בעלת הרכב, שהתבררה כאמו של הילד הנהג.

האישה, בת 32, הובאה לחקירה בתחנת עיירות של מרחב רותם. במהלך החקירה נחקרה באזהרה בחשד לסיכון חיי ילדים ולאפשור נהיגה ללא רישיון. לאחר החקירה שוחררה בתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת.

כידוע, הפעילות המוגברת של כוחות הביטחון בנגב בחודשים האחרונים חושפת תופעות חריגות רבות. רק בשבועות האחרונים נעצרו 19 מבריחים במבצע משולב בביר הדאג', נתפסו עשרות כלי נשק והושמדו חממות קנאביס. במקביל, מבצע 'סדר חדש' שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי ממשיך להניב תוצאות בשטח.

תופעת הנהיגה הבלתי חוקית של קטינים בפזורה הבדואית מהווה סכנה ממשית לביטחון הציבור. במקרים רבים, ילדים צעירים נוהגים ברכבים ללא כל הכשרה או רישיון, תוך סיכון חייהם וחיי הנוסעים עמם. גורמי האכיפה מדגישים כי הורים המאפשרים תופעה זו צפויים לעמוד לדין.

המקרה הנוכחי מדגים את חשיבות הפעילות היזומה של כוחות הביטחון באזור. הלוחמים, שפעלו במסגרת סריקה שגרתית, הצליחו למנוע המשך נהיגה מסוכנת שעלולה הייתה להסתיים באסון. עדכונים נוספים בהמשך החקירה.