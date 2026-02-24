רעידת אדמה בעולם התחתון בדרום לאחר שימ"ר נגב החדירה סוכנים סמויים ללב כנופיות הפשע ברהט ובלקייה. במבצע ענק נתפסו עשרות רובים ואקדחים בשווי מיליון שקלים, כשהבוקר פשטו מאות לוחמי המשמר הלאומי על בתי העבריינים וביצעו מעצרים נרחבים (משטרה)
כוחות משטרה בדרום ממשיכים במצוד אחר רביע אבו עראר טאלקת, המוגדר כ"מסוכן ביותר", אשר חשוד במעורבות באירוע אלים בפזורה הבדואית | לפי החשד, החשוד, שנמלט מזירת האירוע, ביצע ירי מנשק צבאי מסוג M16 גנוב (בארץ, חוק ומשפט)
באזור הפזורה קיימים רק כ־13 אלף חיבורים חוקיים מתוך 50 אלף נדרשים, והשאר - חיבורים פיראטיים ומסוכנים - גורמים לנזק חד־פעמי של 121 מיליון ש"ח | ההפסדים השנתיים כוללים 14 מיליון ש"ח מדמי שימוש שלא נגבים, 5 מיליון ש"ח מגניבת והשחתת ציוד, ו־4 מיליון ש"ח מנזקי עומס | בנוסף, חובות של 37 מיליון ש"ח מצריכה חוקית שלא נגבית מסיבות ביטחוניות, ו־50 מיליון ש"ח מצריכה לא חוקית (בארץ)
בחקירה שנוהלה בתחנת שגב שלום עלה כי החשוד - שנתפס נוהג בצורה מסכנת חיים, תושב הפזורה הבדואית כבן 21, נהג ברכב תוך שהוא מפר את תנאי שחרורו מהכלא, וללא אישור מבעל הרכב או ידיעתו | תיעוד המרדף (דוברות המשטרה)
מאז שעות הלילה נעצרו מעל 20 חשודים בעיר אשדוד ובפזורה הבדואית, בחשד למעורבות בפרשיית גניבת אמצעי לחימה מצה"ל ששימשו לביצוע מעל 50 ניסיונות חיסול | הפעילות נמשכת גם בשעות אלו ותיתכן תנועה ערה של כוחות לצד חסימות כבישים (משטרה)
לאחר שבשבועות האחרונים אותרו בנגב מספר קופים וגורי אריות, אתמול בלילה (בין ראשון לשני), בפעילות מבצעית בהובלת בלשי תחנת ערוער, ובהכוונה מודיעינית, אותר קוף נוסף כשהוא קשור בשרשרת בשטח פתוח סמוך לפזורה בדואית בנגב | עד כה נתפסו 12 קופים ו-4 אריות, מתוכם 9 קופים ועוד 2 גורי אריות בגזרת הנגב (משטרה)
לאחר שפורסמו תיעודים שלהם ברשתות החברתיות, שוטרי מרחב הנגב של המחוז הדרומי הצילו בפעילות לילית גור אריות ועוד שני קופים שאותרו בשטחי הפזורה הבדואית | סך הכל, בימים האחרונים הועברו לרשות הטבע והגנים 4 קופים וגור אריות להמשך טיפול ובדיקות רפואיות (משטרה, בארץ)
כשבוע לאחר שנגנבו שלושה ספרי תורה מארון הקודש בקהילת בית חב"ד בשכונת קרית הלאום בראשון לציון, הלילה (בין חמישי לשישי) אותרו הספרים לאחר חקירה מאומצת כשהם טמונים בתוך שק בעומק האדמה | צפו בתיעוד המרגש (בארץ)