דרמה בכלא: המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף התעללויות קשות

האגף המיוחד לנאשמים בריגול למען איראן בכלא דמון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

פרשה דרמטית התגלעה השבוע סביב תנאי המעצר של אשר בנימין וייס, תושב בני ברק המואשם בעבירות ביטחון חמורות של ריגול למען איראן. בעתירה מפורטת שהגיש בכתב ידו נגד שירות בתי הסוהר, חושף וייס טענות קשות ביותר על התעללות שיטתית, אלימות והשפלות שהוא חווה לכאורה מאחורי סורג ובריח.

על פי דיווח של הכתב טוביה יגלניק בגלי צה"ל, העתירה מתארת מציאות קשה במיוחד באגף בו מוחזק וייס. הטענות כוללות שימוש חריג באמצעי כפייה, אלימות פיזית והשפלות שונות מצד הסוהרים, תוך שהוא טוען כי מדובר בהתנהלות שיטתית ולא באירועים בודדים.

המכתב שוייס כתב מהכלא

"משליכים רימוני הלם ללא סיבה" צעד ראשון: סמוטריץ' וסטרוק חילקו עשרות רחפנים וריינג'רים דוד קליין | 13:13 בין הטענות החמורות ביותר שמעלה וייס בעתירתו: סוהרי שב"ס משליכים רימוני הלם לעבר אסירים במחלקה באופן שרירותי, ללא כל התפרעות או פרובוקציה מצד האסירים. לטענתו, מדובר בשימוש בלתי מידתי באמצעים שנועדו למצבי חירום בלבד. נוסף על כך, מתאר וייס מציאות של אלימות פיזית שוטפת: אסירים סופגים מכות, נאזקים באלימות ולעיתים אף נכפים לכרוע ברך על הרצפה בהוראת הסוהרים. בשיאה של העתירה, נטען כי הסוהרים מאיימים על האסירים תוך שהם מציבים רובה המכוון ישירות לראשם. כידוע, וייס הואשם בכתב אישום חמור בקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם. על פי כתב האישום, הוא הופעל על ידי סוכן איראני ותיעד באמצעות מצלמת "גו פרו" את ביתו ורכבו של מדען גרעין ישראלי, במסגרת תוכנית חיסול שתוכננה על ידי גורמים איראניים.

מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בג"ץ מתערב: "לבחון את הטענות"

ההתפתחות המשמעותית בפרשה התרחשה אתמול (ראשון), כאשר בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ נדרש לעתירה. מתברר כי העתירה המדוברת הוגשה למעשה כבר לפני מספר חודשים, אך נותרה ללא מענה ממשי מצד בית המשפט המחוזי.

שופטי בג"ץ קיבלו החלטה המורה לבית המשפט המחוזי לקיים דיון ולבחון לגופן את הטענות הקשות שמעלה וייס. כעת, בעקבות הוראת שופטי העליון, ייאלץ בית המשפט המחוזי לזמן את הצדדים - הן את וייס והן את נציגי שירות בתי הסוהר - ולברר האם אכן מתבצעות הפרות חמורות של זכויות אסיר.

ההחלטה מעלה שאלות קשות לגבי התנהלות שירות בתי הסוהר כלפי אסירים ביטחוניים חרדיים, המוחזקים באגפים המחמירים ביותר. האם מדובר במקרה חריג או בתופעה רחבה יותר? האם קיימת פיקוח מספק על התנהלות הסוהרים באגפים אלו? שאלות אלו צפויות לעלות במסגרת הדיון שיתקיים בבית המשפט המחוזי.