בראיון נוקב שהעניק לשרון גל בערוץ I24NEWS, פרץ ד"ר אמציה סמקאי, היועץ הכלכלי לשעבר של נפתלי בנט ומי שניסח את "תוכנית סינגפור" המפורסמת, בביקורת חריפה על ראש הממשלה לשעבר. "שתקתי ושתקתי, אבל כשהדבר הזה הגיע, אמרתי שזה כבר באמת מופרך בכל רמה", פתח סמקאי את דבריו תוך שהוא מסביר מה הניע אותו לשבור את שתיקתו דווקא כעת.

הטריגר, לדברי סמקאי, היה פרסום של בנט לפיו אם התוכנית שהציג להחלשת המשטר באיראן הייתה מיושמת, איראן הייתה היום במצב הרבה יותר חלש. "יש תוכנית אחרת, שעמדת בפריים-טיים ואמרת שאם היא לא תיושם, לא תיכנס לשום ממשלה – תוכנית סינגפור", תקף סמקאי. "הבטחת את זה כהבטחה ליבתית, ובסופו של דבר, לפי המקורות שלי, זה אפילו לא עלה כאופציה במשא ומתן הקואליציוני".

"זה היה נראה סופר רציני"

סמקאי חשף כי בתחילת הדרך, הדברים נראו אחרת לגמרי. "התנאי שלי היה שזאת תהיה תוכנית רצינית שבאמת מתכוונים ליישם אותה, לא משהו שסתם כותבים כהבטחת בחירות ויורדים מזה", שיחזר היועץ הכלכלי. על סמך הבטחה זו, הסכים סמקאי לתת את שמו לתוכנית ולעמוד מאחוריה ברשתות החברתיות.

"באמת, כל הדיונים על התוכנית במהלך הקמפיין היו מקצועיים מאוד. זה היה נראה סופר רציני והייתי סופר אופטימי לגבי היישום של זה בממשלה", הודה סמקאי. אולם האופטימיות הזו התנפצה במהירות כשהתברר שהתוכנית לא עלתה כלל על שולחן המשא ומתן הקואליציוני, לטענתו.

"לא רוצה להיכנס ללכלוכים"

למרות האכזבה הקשה, הבהיר סמקאי כי אינו מעוניין לרדת לפסים אישיים. "אני לא רוצה להיכנס למקומות האלה, מה שכתבתי ברשת מספיק. בוא נדבר על דברים מקצועיים, אני לא רוצה להיכנס ללכלוכים", ציין. עם זאת, הוא הצביע על דפוס פעולה בעייתי שהפריע לו במיוחד.

"הוא מנסה לצייר את הדמות המקצועית. חוץ מהתוכנית על האיראנים, הוא גם פרסם תוכניות חדשות להורדת יוקר המחיה, והיה לו את הנאום שבו הוא מאיים על משפחות הפשע", פירט סמקאי. "כל מיני תוכניות – אבל איפה ראינו את המימוש שלהן במהלך הממשלה שבה היית ראש ממשלה? הובלת את הממשלה".

"יש הבדל בין לא מסוגל לבין לא ניסיתי"

סמקאי הוסיף כי הוא מבין את המגבלות הפוליטיות שעמדו בפני בנט, אך טוען שבמקרה זה אפילו לא נעשה מאמץ. "מילא תגיד 'הייתי ראש ממשלה עם שישה מנדטים, לא היה לי מספיק כוח פוליטי לכפות את דעתי' – אני יכול להבין את זה", אמר. "אבל לא נראה שהיו ניסיונות אפילו לממש. יש הבדל בין 'אני לא מסוגל לממש' לבין 'לא ניסיתי אפילו'".

היועץ הכלכלי סיפר כי ניסה ליצור קשר עם בנט לאחר שנבחר לראשות הממשלה אך "לא כל כך קיבל מענה". לעומת זאת, עם שרת הפנים לשעבר איילת שקד נשמר הקשר. "איתה כן הייתי בקשר, ואני יכול להגיד שבתחום שלה היא כן ניסתה לקדם חלק מהדברים. חלק נתקלו בבעיות פוליטיות, ואני מבין למה זה לא מומש", ציין.

את דבריו חתם סמקאי באבחנה על הבעיה המרכזית, לטענתו, בדמותו הציבורית של בנט. "יש כאן בעיה של עמידה בהבטחות. הבעיה היותר רצינית היא שהוא עושה את הרושם המאוד מאוד רציני, שהוא לוקח ישיבות אל תוך הלילה ומקיים דיונים מקצועיים על הסעיפים השונים – אז למה לא לממש?", תהה.