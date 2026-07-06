יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הפתיע היום (שני) בהצהרה חריגה בפתח ישיבת סיעתו בכנסת, כשהבהיר את עמדתו המורכבת כלפי מפלגת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההבחנה החדה שערך ליברמן בין המפלגה לבין מנהיגה עוררה עניין רב בזירה הפוליטית.

כאשר נשאל על ידי כתב 'מעריב' האם יחבור לליכוד במקרה שנתניהו יפרוש או יקים מפלגה עצמאית, ענה ליברמן בבהירות: "הליכוד כליכוד היא מפלגה לגיטימית ויכולה להיות שותפה לקואליציה הבאה". אולם מיד לאחר מכן הוסיף את ההבחנה המרכזית: "נתניהו כמי שאחראי ראשי על טבח שבעה באוקטובר יעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית ויצטרך לתת את הדין, נקודה".

ליברמן הדגיש כי נתניהו לא יוכל להיות שותף בשום ממשלה הבאה, אך השאיר את הדלת פתוחה לשיתוף פעולה עם הליכוד עצמו. "כל השאר - הכל פתוח", מסר יו"ר ישראל ביתנו, תוך שהוא מציב את הקו האדום היחיד סביב אישיותו של ראש הממשלה.

"קואליציה מגזרית ואנטי ציונית"

ליברמן המשיך והציג את חזונו לממשלה הבאה: "אנחנו חייבים קואליציה ציונית וממלכתית". לדבריו, הבעיה המרכזית בממשלה הנוכחית היא אופייה המגזרי. "הבעיה שיש לנו היום קואליציה מגזרית ואנטי ציונית. בממשלה הזאת אף אחד לא דואג למדינה, כל אחד דואג למגזר שלו", טען.

יו"ר ישראל ביתנו תקף את נתניהו באופן אישי והאשים אותו בהתעלמות מאינטרס המדינה: "ונתניהו דואג רק לשותפים הקואליציוניים גולדקנופף ודרעי". ההתייחסות לשותפיו הקואליציוניים של ראש הממשלה משקפת את הביקורת החריפה של ליברמן על האופי המגזרי של הממשלה הנוכחית.

ההבחנה שערך ליברמן בין הליכוד לבין נתניהו עשויה להשפיע על המפה הפוליטית לקראת הבחירות הקרבות, במיוחד לאור התסיסה בתוך הליכוד עצמו ועזיבתם של דמויות בכירות כמו יולי אדלשטיין.