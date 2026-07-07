בחורי ישיבה, הכרטיס המיוחד ( צילום: אורן נחשון / פלאש 90 )

בעקבות הסנקציות הדרקוניות והחלטות המערכת המשפטית כנגד לומדי התורה, מתגבשת בשבועות האחרונים תנועה רחבה במגזר העסקי והפרטי שמטרתה לספק מענה כלכלי חלופי לאברכים ובחורי הישיבות. מה שהחל כניסיון להפעיל לחץ כלכלי באמצעות סנכרון נתונים מול משרד הביטחון, מייצר כעת שורה של פתרונות קהילתיים ועסקיים שנועדו לאפשר ללומדי התורה להמשיך במסלול חייהם.

היוזמות החדשות משקפות מגמה ברורה: מעבר מהסתמכות על תקציבים ממשלתיים לבניית מערכות כלכליות עצמאיות המבוססות על המגזר הפרטי והסולידריות הקהילתית. מענק של 180 אלף שקל לדירה בעפולה אחד המיזמים הבולטים מתנהל בפרויקט "מצפה עפולה", המוקם בימים אלה בעפולה עילית עבור מאות משפחות מהציבור החרדי. בעקבות שלילת הזכאות הממשלתית להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה" מציבור לומדי התורה, מצאה חברת הבנייה דרך לעקוף את המגבלה ולהציע מסלול מקביל תחת הכותרת: "דירה בהנחה ללומדי תורה". דרמה בכלא: המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף התעללויות קשות קובי אטינגר | 06.07.26 1 במסגרת המסלול, החברה מציעה לרוכשים שאינם זכאים לתוכניות המדינה מענק מיוחד של עד 180 אלף שקלים הממומן במלואו על ידי היזם. בפועל, מדובר בסבסוד ישיר על החזר ריבית המשכנתא, כאשר מטרת המהלך היא להשוות את תנאי הרכישה של דירת ארבעה חדרים בפרויקט - שמחירה ההתחלתי עומד על מיליון ו-400 אלף שקל - להחזר החודשי המקביל שהיו משלמים הרוכשים על דירת שלושה חדרים זולה יותר בפריפריה. תנאי הסף לקבלת ההטבה נבחנים באופן פרונטלי במעמד פגישת המכירה, שם מוודאים נציגי החברה כי המועמד אכן משתייך ללומדי התורה שבעבור כך זכאותם למחיר למשתכן נפסלה.

אתר בנייה | ארכיון ( צילום: מתנאל בושרי - דוברות כבאות דרום )

מרעיון בפורום למיזם ארצי

במקביל ליוזמת הדיור, קורם עור וגידים מיזם צרכנות רחב היקף המאגד מאות עסקים וחנויות בריכוזים החרדיים הגדולים ברחבי הארץ. המיזם נועד להעניק רשת עידוד כלכלית יומיומית לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים.

בשיחה עם מארגני המיזם, הם משחזרים את מאחורי הקלעים של הקמת הפרויקט: "המיזם הזה נולד מתוך קושי אמיתי", מספרים המארגנים. "מצד אחד גזרות, סנקציות וקושי כלכלי הולך וגובר, ומצד שני - הפחד של הבחורים, התחושה שמנסים לגרום להם להרגיש שווים פחות, וחוסר האונים מול המערכת. יום אחד מישהו העלה רעיון בפורום מסויים, ומשם, בסייעתא דשמיא, זה פשוט התגלגל ועף קדימה בלי לעצור".

לדבריהם, המיזם דרש חודש שלם של עבודה אינטנסיבית מסביב לשעון: "עבדנו עשרים וארבע שש כפשוטו. עשרות טלפונים, מאות שעות של תיאומים, ובהנחת אבן הפינה הזו אנחנו מוציאים לדרך את מיזם הכרטיסים הגדול. ואנחנו רק בהתחלה. השאיפה שלנו היא שבעזרת השם לא יהיה עסק בארץ שלא יצטרף, ולא יהיה 'עריק' שלא יחזיק בכרטיס הזה".

רשת תמיכה ממוסדת

במסגרת המיזם, הושק הכרטיס הייעודי הרשמי תחת השם "כרטיס אשריך". הכרטיס מונפק באופן ממוסד, כשהוא נושא את שמו האישי של המחזיק בו ואת מספר תעודת הזהות שלו, והוא נשאר בתוקף לכל תקופת הגדרת הצעיר כעריק על ידי שלטונות הצבא.

נכון להיום, מעל 250 חנויות ורשתות מובילות במגזר - החל מרשתות ביגוד כמו 'אקסוס' ועד לרשתות מזון וצרכנות דוגמת 'שפע ברכת ד'', וכן סלוני פאות ואטרקציות לבין הזמנים - כבר הצטרפו רשמית למהלך ומעניקות הנחות משמעותיות בכל קנייה. החזון המוצהר של המארגנים הוא ביסוס רשת ארצית של תמיכה המאפשרת ללומדי התורה להמשיך בשקידה על תלמודם, תוך קבלת גיבוי ושותפות מכלל שדרות הציבור.

התפתחותם של מיזמים אלו - הן בתחום הדיור והן בתחום הצרכנות היומיומית - מצביעה על מגמה חדשה במגזר החרדי: מעבר מהסתמכות על תקציבים ממשלתיים לבניית מערכות כלכליות עצמאיות המבוססות על המגזר הפרטי והסולידריות הקהילתית, כתגובה ישירה למדיניות הסנקציות שמנסה להפעיל לחץ כלכלי על לומדי התורה.