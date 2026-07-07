יועז הנדל, חילי טרופר ( צילום: יונתן סינדל, צפריר אביב/Flash90 )

במהלך פוליטי שאולי עשוי לשנות את מפת הכוחות בבחירות הקרובות, הודיעו כעת (שלישי) ח"כ חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל על סיכום לריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. ההודעה הרשמית מגיעה לאחר שבועות של מגעים אינטנסיביים ודיווחים על המו"מ בין הצדדים.

"חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים סיכמו הבוקר על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד, במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה", נמסר בהודעה המשותפת. "מדובר במהלך ראשון בדרך ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש משמעותי. פרטים נוספים יימסרו בהמשך". הנדל למפעילים: "השכן שלי שהיה תמיד לפניי" במכתב מרגש שפרסם הנדל למפעילי המפלגה, הוא הסביר את המניעים לאיחוד. "חברים יקרים ושותפים לדרך, אני שמח להודיע לכם על חיבור של מפלגת המילואימניקים עם ח"כ חילי טרופר", כתב. "חילי מייצג בעיניי את מה שטוב בעם ישראל. כל פעם שביקרתי במחלקות השיקום, או משפחות שכולות, מיד סיפרו לי על השכן שלי שהיה כמה פעמים לפניי". "תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט אריה רוזן | 06.07.26 הנדל הבהיר כי הוא יוצא כעת משירות המילואים ומתמקד במשימה הלאומית. "אני משוכנע שהשותפות שאנחנו מקימים היא מה שיכול להוציא את מדינת ישראל מהבוץ", ציין. "הגיע הזמן לדור חדש של הנהגה שמקשיבה, מחברת ופועלת. פחות אגו ופוליטיקה ישנה, יותר מקצועיות, שותפות, דרך ארץ ועבודה למען הציבור".

חילי טרופר ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

הרקע: המגעים עם גנץ קרסו בגלל ווטו על החרדים

כפי שדיווח 'בבלי' הבוקר, המגעים בין מפלגת המילואימניקים לבין בני גנץ נפלו בעקבות חילוקי דעות מהותיים. על פי הנמסר, המילואימניקים הטילו ווטו על שותפות עם המפלגות החרדיות, בעוד שגנץ התנגד לכך והעדיף לשמור על גמישות פוליטית.

המהלך מגיע גם על רקע גיוסו של נאור יחיא, היועץ האסטרטגי ודוברו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, לצוות של טרופר.

"מי שנושאים בנטל צריכים להוביל"

הנדל הדגיש במכתבו את 'הערכים המרכזיים' של הכוח הפוליטי החדש. "נפעל כדי לייצג ישראל של המשרתים, המתנדבים, הלוחמים, המילואימניקים ואנשי העשייה", הבהיר. "וכמו שאמרנו מהיום הראשון שלנו - מי שנושאים בנטל, מי שהצילו את מדינת ישראל - צריכים להיות גם אלו שמובילים את מדינת ישראל גם במערכת הפוליטית".

יו"ר המילואימניקים סיים את דבריו בקריאה לפעילים: "ועכשיו לעבודה, יש לנו הרבה משימות וצריכים אתכם איתנו. תודה לכולכם על השותפות לדרך עד היום, ושיהיה לנו בהצלחה בהמשך הדרך, ובמשימה הגדולה שלקחנו על עצמנו".

ההערכה במערכת הפוליטית היא כי האיחוד בין טרופר למילואימניקים עשוי למשוך אליו גורמים נוספים מהקואליציה והאופוזיציה, במיוחד כאלה המחפשים חלופה פוליטית שאינה כוללת את המפלגות החרדיות.