בהלה פרצה היום (שלישי) בלב מנהטן, לאחר שבניין משרדים בן 38 קומות ברחוב 42 מזרח החל לשקוע ולהראות סימני קריסה מסוכנים. האירוע החריג הוביל לפינוי המוני של מבנים סמוכים, ובהם בית ספר עם כ-400 תלמידים, מלון מרכזי ובניין קונסוליית ישראל בניו יורק - הנציגות הישראלית הגדולה ביותר בעולם, ומשרתת את הקהילה היהודית הגדולה במטרופולין ניו יורק.

על פי הדיווחים, פועלי בניין שעבדו במבנה הממוקם ברחוב 42 מזרח 235 - ששימש בעבר כמטה חברת התרופות פייזר - הבחינו בשעות הבוקר המוקדמות בסדקים עמוקים שנפערו במבנה. הפועלים דיווחו כי קורות תמיכה מרכזיות בקומות 21 ו-22 החלו להתעקם תחת העומס, והקומות 21 עד 26 החלו לשקוע באופן מסוכן.

מכבי האש של ניו יורק (FDNY) מסרו כי אבנים ולבנים החלו ליפול מהבניין אל הרחוב. הפועלים פינו את עצמם מהמקום באופן מיידי, ולמרבה המזל לא דווח על נפגעים בשלב זה.

הזווית הישראלית: קונסוליית ישראל פונתה

בשל החשש המיידי מקריסה שרשרת, הורו כוחות ההצלה על פינוי מיידי של שורת מבנים ברחובות 42 ו-43 מזרח. בין המבנים שפונו כצעד מניעתי נמצא גם בניין קונסוליית ישראל בניו יורק, יחד עם שני מבנים נוספים ברחוב 43. בנוסף, פונה כליל מלון Hampton Inn Grand Central ברחוב 43 מזרח 231, ואורחיו הוצאו מהחדרים לרחוב.

הקונסול הכללי בניו יורק, אופיר אקוניס, עקב אחר פינוי הצוות ושוחח עם הגורמים הרלוונטיים בכוחות ההצלה. "כל עובדי הקונסוליה פונו בשלום", מסר אקוניס. "הנחיתי לבחון חלופות על מנת להמשיך לקיים שגרת עבודה מהר ככל האפשר".

בנציגות בוחנים כעת פתרונות תפעוליים ומיקומים זמניים להפעלה מחדש של השירותים הקונסולריים, כדי למנוע פגיעה ממושכת במענה לציבור עד להסרת הסכנה וקבלת אישור מהרשויות האמריקניות לחזור למבנה.

חסימות תנועה כבדות במרכז העיר

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מסר כי "למרבה המזל, אין דיווחים על נפגעים בשלב זה וכל העובדים אותרו. הבניין פונה לחלוטין, וכך גם מספר מגדלים גבוהים באזור ובית ספר סמוך ובו כ-400 ילדים". ראש העיר הפציר בתושבים ובעוברים ושבים להישמע להנחיות כוחות ההצלה בשטח.

משטרת ניו יורק וכוחות ההנדסה סגרו לתנועה לחלוטין את רחוב 42 מזרח בין השדרה השנייה לשלישית, הן להולכי רגל והן לכלי רכב. בנוסף נסגר גם רחוב 44 מזרח באותו המקטע. מרבית הרחובות 42 ו-43, בין השדרה הראשונה לשלישית, חסומים כעת ויוצרים עומסי תנועה כבדים בלב מנהטן.

צוותי הנדסה של עיריית ניו יורק ומפקחי בנייה נמצאים בזירה ומעריכים את יציבות המבנה כדי למנוע אסון בקנה מידה רחב יותר. רשימת המבנים שפונו באופן מלא כוללת: השדרה השנייה 815, רחוב 42 מזרח 235 (הבניין הפגוע), רחוב 42 מזרח 220, ורחוב 43 מזרח: 210, 211, 212, 225, 231 (מלון המפטון אין) ו-235.