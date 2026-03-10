הקונסוליה האיטלקית בירושלים הגישה היום תלונה רשמית על תקרית חריגה שאירעה באזור הכפר הפלסטיני נעמה, סמוך לרמאללה, ושבה נטען כי שוטרים איטלקים שערכו סיור במקום נאלצו לכרוע ברך תחת איומי רובה | איטליה זימנה את השגריר ישראלי לשיחת מחאה (מדיני)
מפגן כוח שלא היה כבר עשרות שנים בלונדון - לראשונה הציבור החרדי ובראשם כלל קהילות החסידים יצאו למחות נגד חוק הגיוס. הרבנים דיברו נגד גיוס לצבא והרב של סאטמר סיפר על ה'דרייבר' בישראל שסיפר לו שהוא מעדיף ללכת לכלא מאשר לצבא. צפו בתיעוד מסכם (חרדים)
אדם שהתנגש עם רכבו בשערי הקונסוליה הרוסית בעיר סידני, אוסטרליה כמעט נורה על ידי שוטרים שהזהירו אותו לסגת | לאחר המעשה, האדם נעצר לחקירה על ידי הכוחות | ההערכה כי המעשה בוצע על רקע המלחמה באוקראינה (בעולם)
יהודי בלגיה המתגוררים בירושלים נאלצו להתמודד עם מדיניות ארוכת שנים, במסגרתה נאלצו לפנות לקונסוליה במזרח ירושלים תוך סיכון חייהם | לאחר פעילות מאומצת בנושא, הצליח חבר הפרלמנט מיכאל פרייליך לשנות את המצב לטובה (חדשות)