שר החוץ גדעון סער השתתף בוועידת הנשיאים, שם הוא נשא נאום לראשי הארגונים היהודים והסביר להם: ״ממשלות שמאל במדינות השונות, בהן צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה מנסות לכפות על ישראל מדינה פלסטינית. ישראל לא יכולה לאפשר זאת. זה יהיה עבורנו מעשה התאבדות״ (חדשות בעולם)
קמפיין הרעב המתוזמר שמנוהל ע"י חמאס, מזמן יצא מגבולות עזה וברחבי העולם שיתפו עמו פעולה - כולל גופי תקשורת מובילים בעולם | ה'ניו יורק טיימס' פרסם הבהרה בנוגע לתמונת הפעוט בן שנה וחצי שצורפה לכתבה שכותרתה "עזתים מתים ברעב", זאת, אחרי שישראל חשפה כי הוא סובל ממחלה גנטית קשה שכלל לא קשורה במלחמה (בעולם)