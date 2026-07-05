דרמה כפולה התחוללה ברמת גן בימים האחרונים: מחד גיסא, אירוע פלילי של הצתה שלישית בבית קפה בעיר, ומאידך גיסא - תגובה פרובוקטיבית ומזעזעת של ראש העיר כרמל שאמה הכהן, שבחר לנצל את האירוע האלים כדי להכריז "מלחמה" על קדושת השבת ולהבטיח הרחבה של חילולי שבת בעיר.

בשעות הלילה המאוחרות של יום רביעי, סמוך לשעה 02:43, התקבל דיווח על שריפה בבית הקפה "בנדיטה" ברמת גן. כוחות כיבוי אש ומשטרה הוזעקו למקום והצליחו להשתלט על האש. בתיעוד מהמקום נראים אלמונים חובשי קסדות שופכים חומר דליק, מציתים את פתח העסק ונמלטים תוך שניות. זו ההצתה השלישית במקום בתקופה קצרה, והמשטרה פתחה בחקירה מאומצת, כאשר אחד מכיווני החקירה הוא החשד שהרקע למעשה קשור לפתיחת המקום בשבת.

הפרובוקציה: "נעניק תקציבים למחללי שבת"

אלא שדווקא מתוך האירוע הפלילי הזה, בחר ראש העיר לייצר פרובוקציה חסרת תקדים. בהודעה לוחמנית שפרסם, הצהיר שאמה הכהן כי דווקא בעקבות ההצתה, העירייה בראשותו תפעל באופן אקטיבי להרחבת פתיחת עסקים בשבת. "זה קרב של ערכים. רמת גן חופשית ורמת גן ליברלית", הכריז ראש העיר בסגנון לעומתי.

“יש לי מסר חד וברור לבני הבליעל שעושים זאת פעם אחר פעם – אתם תפסידו את הקרב הזה. זה קרב של ערכים. רמת גן חופשית ורמת גן ליברלית”, אמר.

עוד הודיע שאמה הכהן כי העירייה תעניק סיוע לעסק שנפגע ותתמוך בו כלכלית. “בעלת המקום תקבל גיבוי מלא. העירייה תרכוש ממנה מוצרים לאירועים עירוניים, והמטרה שלכם – לסגור את בית הקפה – תוביל בדיוק לתוצאה ההפוכה. הוא יתחזק וייפתחו עוד עסקים שיפעלו בסופי השבוע.”

ראש העיר הגדיר את המקרה כ”פשע שנאה”, והוסיף: “כשהבנתי שבית הקפה הוצת בפעם השלישית הרגשתי שלא רק שרפו עסק – שרפו את הבית שלי. מבחינתי זו הצתה נגד הבית של כולנו, ואנחנו ניאבק בתופעה הזו עד שתיעלם.”

"ניצול ציני של אלימות פלילית"

יודגש בתוקף: התורה הקדושה מתנגדת לכל גילוי של אלימות. מעשים מעין אלו, מלבד היותם עבירה פלילית חמורה, מהווים חילול השם ואין להם כל קשר למאבק הלגיטימי והכואב על קדושת השבת. המשטרה חייבת למצות את הדין עם המציתים ולהביאם לדין.

אולם תגובתו הקיצונית של ראש העיר עוררה תרעומת רבה וזעזוע בקרב נציגי הציבור החרדי והתושבים שומרי המסורת ברמת גן. גורמים מקומיים ציינו כי מדובר בניצול ציני ומקומם של אירוע אלימות פלילי, כדי לקדם אג'נדה אנטי-דתית ולרמוס את הסטטוס קוו ההיסטורי בעיר.

"שריפת חנויות היא מעשה שיש להוקיע בכל תוקף, והמשטרה חייבת למצות את הדין עם המציתים. אך מנגד, הפיכת האירוע הפלילי הזה לקרדום לחפור בו כדי להכריז מלחמה על השבת הקדושה – היא צעד מזעזע ומפלג. במקום להרגיע את הרוחות, ראש העיר בוחר לשפוך שמן על המדורה, להעמיק את הקרע ולהעניק פרס של הרחבת חילולי שבת בעיר שבה מתגוררים אלפי שומרי מסורת שמלכת השבת יקרה לליבם"

כך מסר אחד מתושבי העיר בשיחה עם 'בבלי'.

רקע: יחסים מורכבים עם הציבור החרדי

יצוין כי בעבר נרשמו גם מקרים של שיתוף פעולה בין ראש העיר לבין הציבור החרדי. לפני כשנה, במעמד חנוכת מקווה חדש בקריית קריניצי ברמת גן, אמר שאמה הכהן: "על אף שרמת גן נחשבת 'עיר חילונית', חשוב לשמור על צורכי היהדות ולתת מענה מלא למי שדורש זאת". אולם הצהרתו הנוכחית מעוררת תהיות האם מדיניות זו עדיין בתוקף.

בעלת בית הקפה, שחף, מסרה כי היא נחושה להמשיך ולהפעיל את המקום בשבתות ואף להרחיב את הפעילות. בינתיים, חקירת המשטרה נמשכת במטרה להגיע אל המציתים, בעוד הציבור התורני בעיר נושא תפילה כי השקט והכבוד ההדדי יושבו לרחובות, וכי כבוד השבת לא יוסיף להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים.