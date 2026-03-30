בתום חקירה משותפת של השב"כ וימ"ר ת"א, יוגש היום כתב אישום חמור נגד מחבל תושב ג'ת בגין ניסיון רצח על רקע לאומני. המחבל ארב ליו"ר המועצה הדתית, עו"ד גדליהו בן שמעון, ודקר אותו באכזריות בפלג גופו העליון לפני כשלושה שבועות| "מעשה טרור מתוכנן" (חרדים)
גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע דקירה ביום חמישי שעבר ברמת גן - התעורר הבוקר מתקשר עם משפחתו | רעייתו כתבה: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים" (חדשות)
יו״ר ש״ס אריה דרעי ביקר ומנכ״ל בית החולים איכילוב פרופ׳ אלי שפרכר, ביקרו את יו״ר המועצה הדתית ברמת גן גדליהו בן שמעון שנפצע קשה בפיגוע הדקירה | דרעי אמר: ״היה כאן נס גדול מאוד, שמעתי מהרופאים על מצבו הקשה כשהגיע לניתוח, ובחסדי שמים הצליחו להציל את חייו" | שמו לתפילה: גדליהו בן ישועה (בארץ)
קהל רב ובראשם רבנים רמי מעלה השתתפו בשמחת החתונה לבן ראובן זר, יד ימינו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו, עם בת גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית רמת גן - רעננה | בשמחה נצפו הרבנים הראשיים לישראל בעבר ובהווה, לצד רבני ערים ואישי ציבור, שבאו לחלוק כבוד למחותנים הרמים (ברנז'ה)