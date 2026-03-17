חסדי השם: גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע דקירה ביום חמישי שעבר בעיר רמת גן - התעורר הבוקר (שלישי) בבית החולים 'איכילוב' ומתקשר עם משפחתו.

רעייתו כתבה הבוקר: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים, רוצה להודות לכולם על התפילות על הדאגה והאכפתיות, נקווה בעזרת השם בקרוב שהוא יקום חזק על רגליו - גדליהו בן ישועה".

כזכור, גדליהו בן שמעון נדקר בשעות הצהריים של יום חמישי האחרון ברחוב ביאליק ברמת גן, ליד משרדי המועצה הדתית, ונפצע באורח אנוש. הוא הובהל לבית החולים 'איכילוב' עם מספר פצעי דקירה ובשל הידרדרות במצבו הובהל לחדר הניתוח.

המחבל, בן 20 תושב ג'ת, נתפס דקות אחרי הפיגוע, במרחק של כ-300 מטר מהזירה. מפקד מחוז תל אביב מסר בהצהרה לכלי התקשורת כי נמצאה גם הסכין ששימשה לכאורה את המחבל, ונמצא גם הבגד שלבש - ואותו זרק במהלך ניסיון הבריחה.

לאחר הפיגוע המשטרה עדכנה כי "בסמוך לשעה 15:00, התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות דקירת גבר ברחוב ביאליק ברמת גן. כוחות גדולים של משטרה, לוחמי יס"מ ומג"ב הגיעו למקום במהירות. שוטרי יחידת האופנועים של תחנת בני ברק- רמת גן איתרו את החשוד (20, ג'ת) ועצרו אותו.

"מתחקור ראשוני בשטח, עלה כי החשוד שלף סכין והחל לדקור באמצעותה את הגבר ופצע אותו באורח קשה ונמלט מהמקום. הפצוע פונה לקבלת טיפול במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. בסריקות שנערכו אותרה סכין שעפ"י החשד שימשה את החשוד".

יו״ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, מיהרו לבית החולים כדי לעמוד לצדה של המשפחה ולדאוג לטיפול הרפואי של בן שמעון.

לאחר הניתוח שעבר, אמר יו"ר ש"ס דרעי לצדו של פרופסור אלי שפרכר מנכ"ל בית החולים, כי "היה כאן נס גדול מאוד. הרב גדליהו בן למשפחת צדיקים גדולים. שמעתי מהרופאים על מצבו הקשה כשהגיע לניתוח, ובחסדי שמים הצליחו להציל את חייו".

דרעי הוסיף כי "צריך להמשיך להתפלל לרפואתו השלמה. נתפלל שבעזרת ה' יד ישראל תנצח ולא נדע עוד מעשי טרור כאלו".

ביום שישי האחרון, בית משפט השלום בתל אביב האריך בעשרה ימים את מעצרו של המחבל החשוד בביצוע פיגוע הדקירה.

בדיון בבית המשפט ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-14 ימים, בטענה שמדובר באירוע חמור במיוחד המעיד על מסוכנות גבוהה לציבור. עוד נטען כי קיימת סכנה לשיבוש החקירה וכי בפני החוקרים עומדות פעולות רבות לביצוע.

מנגד, סנגורו של החשוד טען כי מרשו מכחיש את החשדות המיוחסים לו וכי טרם נפגש עמו לשמיעת גרסתו. לדבריו, מדובר בסטודנט שעבד במשך שנים לצד יהודים ומעולם לא היה מעורב באירועים אלימים.

הסנגור הוסיף כי החשוד מטופל פסיכיאטרית מזה כשנתיים ונוטל תרופות באופן קבוע. לטענתו, במסמכים רפואיים עולה כי הוא סובל ממחשבות רדיפה ואף טוען כי הוא שומע את קולו של בן דודו שנרצח בעבר. על רקע זה ביקש הסנגור להפנות את הצעיר להסתכלות פסיכיאטרית ולקצר את ימי המעצר.

השופט אילן רונן קבע בהחלטתו כי לאחר שעיין בחומרי החקירה מצא שקיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. לדבריו, מדובר בתיק חקירה רחב היקף, והיחידה החוקרת הציגה בפניו גם דוחות סודיים התומכים בבקשת המעצר.

עם זאת, השופט לא נעתר לבקשת המשטרה במלואה והורה על הארכת המעצר בעשרה ימים בלבד. בנוסף ציין כי לנוכח טענות ההגנה בדבר מצבו הנפשי של החשוד יש לוודא כי תיערך בדיקה פסיכיאטרית מתאימה.