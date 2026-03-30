בתום חקירה משותפת של השב"כ וימ"ר ת"א, יוגש היום כתב אישום חמור נגד מחבל תושב ג'ת בגין ניסיון רצח על רקע לאומני. המחבל ארב ליו"ר המועצה הדתית, עו"ד גדליהו בן שמעון, ודקר אותו באכזריות בפלג גופו העליון לפני כשלושה שבועות| "מעשה טרור מתוכנן" (חרדים)
גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע דקירה ביום חמישי שעבר ברמת גן - התעורר הבוקר מתקשר עם משפחתו | רעייתו כתבה: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים" (חדשות)
יו״ר ש״ס אריה דרעי ביקר ומנכ״ל בית החולים איכילוב פרופ׳ אלי שפרכר, ביקרו את יו״ר המועצה הדתית ברמת גן גדליהו בן שמעון שנפצע קשה בפיגוע הדקירה | דרעי אמר: ״היה כאן נס גדול מאוד, שמעתי מהרופאים על מצבו הקשה כשהגיע לניתוח, ובחסדי שמים הצליחו להציל את חייו" | שמו לתפילה: גדליהו בן ישועה (בארץ)
הדוקר משכונת קראון הייטס, שהתנפל בשבוע שעבר באמצעות סכין על יהודי בשכונה ופגע בו באכזריות - באירוע שתועד והתפרסם במהירות - הסגיר את עצמו אמש לידי המשטרה, שממשיכה לחקור את האירוע כפשע שנאה (יהודים בעולם)
כעשרים דקות ארכה למחבל הדרך מביתו בכפר בית רימא לעבר היישוב עטרת. לפני שיצא מהבית הודיע למשפחתו על כוונתו לבצע פיגוע, אבל בני המשפחה לא עדכנו | בצה"ל חוקרים: האם הלוחמים שנפצעו התקרבו מידי למחבל? (ביטחון)
בתום חקירה שנוהלה על ידי שוטרי מחוז ירושלים, ולאחר מעצרו של המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בבית המלון בקיבוץ צובה לפני כשבועיים, הוגשה על ידי פרקליטות מחוז ירושלים הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגדו. בחקירתו מסר המחבל כי התכוון לרצוח יהודים (משטרה)
המשטרה הודיעה על חשד לפיגוע דקירה בקיבוץ צובה הסמוך לירושלים | במקום ישנם מספר פצועים, המשטרה הודיעה כי המחבל נעצר | מאיחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני לשני נפגעים בזירת אירוע חריג בקיבוץ צובה" (חדשות)
אימה ופחד ברחובות לוצרן שבשווייץ: ערבי חמוש בסכין ניסה לדקור תשעה בחורים מהישיבה המקומית בצהרי יום השבת | הבחורים הצליחו להימלט והתוקף נמלט מהזירה לפני הגעת כוחות המשטרה |בשל קדושת השבת, הבחורים יגישו את התלונה במשטרה המקומית רק ביום שני | השחזור המלא (חרדים)
דרוזי כבן 20 משפרעם הוא המחבל שדקר היום חמישה אנשים בפיגוע הקשה בחיפה | הנרצח הוא ערבי ישראלי שנרצח ע"י דקירה בצווארו | מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי קיים הערכת מצב בזירה | השר לביטחון לאומי חיים כץ: "הימים מאתגרים, משטרת ישראל וכלל גופי החירום וההצלה במוכנות גבוהה" (חדשות בארץ, ביטחון)