בבלי
מגמה מפחידה

גל האלימות נמשך: צעיר נדקר ליד פיצרייה בעקבות קטטה שהסתבכה

קטין נפצע קשה בדקירה ברחוב ז'בוטינסקי בטירת כרמל | המשטרה פתחה בחקירה והפצוע פונה לרמב"ם | פרטים מלאים על האירוע והחקירה (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

נער כבן 16 נפצע באורח קשה במהלך קטטה שאירעה סמוך לפיצרייה, ברחוב ז'בוטינסקי בטירת כרמל. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם כשהוא סובל מפציעות דקירה.

כוחות משטרה גדולים מתחנת טירת כרמל וממרחב כרמל הגיעו לזירה זמן קצר לאחר האירוע, פתחו בסריקות והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי. במשטרה בודקים את נסיבות המקרה, כאשר לפי ההערכה הראשונית הרקע לאירוע פלילי.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי אלימות שאירעו במדינה בשבועות האחרונים. הבולט שבהם היה המקרה של בנימין ימנו זלקה ז"ל, שנרצח סמוך לפיצרייה בה עבד בפתח תקווה.

פרקליטות מחוז מרכז הגישה בתחילת השבוע כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בלוד נגד 16 נערים החשודים במעורבות ברצח.

על פי כתבי האישום, החשוד המרכזי, נער בן 15, נאשם ברצח באדישות. הוא תועד לפי החשד דוקר את זלקה ז"ל, כאשר הדקירה פגעה בעורק מרכזי וגרמה לאובדן דם משמעותי שהוביל בסופו של דבר למותו של הנער בן ה-21.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר