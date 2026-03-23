ראש מועצת כפר יאסיף לשעבר שאדי שווירי תועד מכה שוטרים במקל במהלך הפגנה נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית -ונעצר | על פי המשטרה, המפגינים חסמו את הציר ובמהלך הפינוי התרחשה האלימות | מארגנת המחאה עוכבה גם היא בחשד להפרת תנאי המחאה (בארץ)
אחרי שחבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה וחבר הכנסת יואב בן צור מש"ס, הותקפו בימים האחרונים על רקע ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס, סיעת יהדות התורה התאחדה כולה והוציאה לפני זמן קצר הודעת גינוי חריפה כנגד התוקפים | במהלך ישיבת הסיעה של ש"ס, אריה דרעי גם גינה את האלימות • תיעוד (חדשות חרדים)
נהג אוטובוס באיטליה מת לאחר נפגע בראשו מאבן שהושלכה על ידי מפגיני קבוצת כדורסל יריבה | הנהג שנפגע מן האבן היה נהג משנה ולא נהג בזמן הפגיעה | המשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את זורק האבן שצפוי להכנס לשנים רבות בכלא (חדשות)
תושב תל אביב בשנות ה־30 לחייו נעצר הבוקר בחשד לשוד ותקיפה חמורה של צעיר ממודיעין בחניית ביתו, על רקע סכסוך בתחום הספורט | הקורבן, בשנות ה־20 לחייו, נפצע באורח קשה־בינוני | בחיפוש בבית החשוד נמצאו כלי תקיפה, טלפונים רבים ומאות אלפי שקלים במזומן | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (פלילי)
אחרי שבכאן חדשות הסתייגו מדבריה, העיתונאית איילה חסון שוברת שתיקה ומגיבה להאשמות: "בחברות חשוכות לא חשוב מה אמרת, חשוב מה אומרים שאמרת" | חסון הוסיפה: "מי שהשתלחו בי עשו זאת בידיים לא נקיות - אני מסרבת להצטרף לעדר" (עיתונות)