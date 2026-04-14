תקרית חמורה ואלימה בדרום: בן 21 ירה למוות באדם שנסע מאחוריו

האלימות בחברה הערבית: כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) על ידי פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נגד צעיר בן 21 מהיישוב לקיה שירה למוות בכוונה תחילה באדם שנסע ברכב מאחוריו, וכל זאת בזמן שהוא בכלל פסול לנהיגה.

השתלשלות האירועים, כפי שעולה מכתב האישום שהגישה עו"ד מירית נוימן מפרקליטות מחוז דרום, החלה בשעות אחר הצהריים המאוחרות של ה-18 בפברואר. הנאשם הצעיר נהג ברכבו ברחובות לקיה כשהוא נושא עמו אקדח גלוק 19 מ"מ ללא רישיון. המנוח נהג באותה עת ברכבו מאחורי הנאשם. בשלב מסוים, לאחר שהשניים פנו בכיכר המועצה, בלם הנאשם את רכבו והמנוח נאלץ לבלום אחריו.

על פי כתב האישום, המנוח המשיך בדרכו וביצע פניית פרסה בצומת סמוך, אלא שאז החליט הנאשם לעצור את רכבו, יצא ממנו וירה שלוש יריות מטווח קצר לעבר ראשו של המנוח. כתוצאה מהירי, איבד המנוח שליטה על רכבו והתנגש בחומה. הוא פונה על ידי בני משפחתו לבית החולים סורוקה תוך פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו בעקבות פגיעת הקליע בראשו.

מיד לאחר הרצח, החל מסע הימלטות וניסיונות לשיבוש החקירה. כתב האישום מתאר כיצד הנאשם חזר לביתו, החנה את הרכב וביקש מאדם אחר להסיעו בדחיפות לעיר אשקלון כדי להסתתר. שם הצליח לחמוק מרשויות החוק במשך כשלושה שבועות, עד שנעצר על ידי בלשי המשטרה ב-10 במרץ.

במקביל לבריחתו, פעל הצעיר להעלמת הראיות המפלילות. הוא העביר את האקדח ששימש לרצח לשני אנשים נוספים, בהם קטין כבן 17. הנשק הוטמן בתוך גרב והוחבא בחצר אחורית ביישוב, שם אותר בסופו של דבר על ידי שוטרי ימ"ר רותם דרום במהלך החיפוש.

מלבד עבירת הרצח, מואשם הצעיר גם בנשיאת נשק, נהיגה בזמן פסילה ושיבוש מהלכי משפט. נגד שני המעורבים שסייעו בהסתרת הנשק הוגשו כתבי אישום נפרדים בבית משפט השלום.