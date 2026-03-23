הוסר צו איסור הפרסום בפרשת מקרה האלימות החמור שאירע סמוך ליישוב בקעות שבבקעת הירדן, ובמסגרתה נעצרו במהלך השבוע האחרון שבעה חשודים.

האירוע התרחש ב־13 במרץ לפנות בוקר, כאשר על פי החשד הגיעו מספר מתיישבים קיצוניים אל מתחם בדואי בכפר חומסה. החשודים פרצו למבנים במקום, הוציאו את התושבים בכוח, אזקו אותם ותקפו אותם באלימות.

בנוסף, נגרם נזק לרכוש ונגנבו פריטים שונים, בהם מספר רב של כבשים. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לנפגעים חבלות, וארבעה מהם נזקקו לטיפול רפואי.

כוחות צה״ל מחטיבת הבקעה והעמקים יחד עם שוטרי מחוז ש״י הגיעו לזירה זמן קצר לאחר הדיווח, והחלו בפעולות חקירה שכללו איסוף עדויות וממצאים בסיוע גורמי הזיהוי הפלילי. בהמשך הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של המחוז, ובשל רגישותה הוטל עליה צו איסור פרסום.

במהלך הימים שלאחר האירוע עצרה המשטרה שבעה חשודים, שנחקרו בחשד לעבירות של תקיפה, שוד מזוין ואלימות חמורה. מעצרם של שישה מהם הוארך מעת לעת, בעוד שאחד שוחרר בתנאים מגבילים. יתר החשודים יישארו במעצר לפחות עד ליום רביעי הקרוב, בהתאם להחלטת בית המשפט.

במשטרה מדגישים כי החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת, לגבש תשתית ראייתית מלאה ולמצות את הדין עם המעורבים.