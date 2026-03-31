צה"ל ושב"כ הודיעו היום על חשיפת חוליית הברחה שפעלה להבריח נשקים לארגוני טרור באמצעות רחפנים בגבול הדרומי | לפי ההודעה, החשודים שייכים לשבט בדואי המתגורר בנגב, כתב אישום הוגש כנגד ארבעת החשודים (חדשות, צבא)
מחזה שאסור להחמיץ: זר שהיה נקלע אמש לאירוע ייחודי במלון 'בית האלה', היה עומד משתומם למראה עיניו, כאשר זה לצד זה רקדו ופיזזו אברכים חסידים עם בדואים, בליווי שלוש תזמורות שונות | מי אלו החסידים, ומי אלו הבדואים? כל הפרטים בכתבה | צפו בתיעוד (מעניין)
אחרי שבוע של מלחמה שכללה אירועי זוועה, חטיפות ופוגרומים בתושבים הדרוזים בסוריה, אמש הוכרזה הפסקת אש גם בין השבטים הבדואים והדרוזים | ימים לאחר שהוכרזה הפסקת האש בין הדרוזים למשטר, אחרון המחבלים הבדואים עזב את הר הדרוזים (חדשות, בעולם)
בסוריה דיווחו הערב כי לפחות שמונה בני אדם נהרגו ועוד 32 נפצעו בעימותים אלימים בין דרוזים לבדואים סונים במחוז א-סווידא שבדרום המדינה | מדובר באזור שבו כבר אירעו עימותים קשים בחודשים האחרונים, והם התלקחו מחדש בסוף השבוע והיום החריפו (העולם הערבי)