מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישרה אתמול (שלישי) החלטות מרחיקות לכת הנוגעות להסדרת תביעות בעלות בדואיות על קרקעות בנגב. ההחלטות כוללות מתווה פיילוט חדש בחמישה יישובים, לצד תיקונים נרחבים בהוראות ההסדר הקיימות.

המתווה החדש, שגובש ברשות מקרקעי ישראל וברשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, מתייחס לכ-46 אלף דונם בחמישה יישובים: כסייפה, מרעית, סעווה, אבו תלול ולקיה. זאת מתוך מאות אלפי דונמים שלגביהם הוגשו תביעות בעלות במהלך השנים. מנגנון תמריצים מוגבל בזמן ההסדר מציע שני מסלולים חילופיים לתובעי הבעלות: האחד - תמורה כספית, והשני - מנגנון המרה המאפשר להמיר קרקעות חקלאיות לקרקעות למגורים, למסחר ולתעשייה. המתווה כולל תמורות משופרות לעומת ההצעות הקיימות כיום, לצד הפחתת התמורות בהתאם לפרקי זמן שנקבעו. עידן מועלם, מנהל רמ"י בפועל, הבהיר כי "מתווה הפיילוט החדש מייצר חלון הזדמנויות היסטורי המבוסס על מנגנון תמריצים מוגבל בזמן, שנועד להפוך תביעות בעלות ותיקות לפתרונות דיור ותעסוקה בפועל". לדבריו, מדובר באינטרס ציבורי עליון שיאפשר הסדרה חשובה ואת התפתחות היישובים כחלק מהתנופה הכלכלית והחברתית של הנגב. הרקע: עשרות שנות עיכובים ביישובים שנבחרו לפיילוט קיימת חפיפה נרחבת בין שטחים מתוכננים המיועדים לפיתוח לבין שטחים שלגביהם הוגשו תביעות בעלות במסגרת הליכי הסדר המקרקעין בשנות ה-70. חפיפה זו הביאה לעיכוב משמעותי במימוש תכניות מאושרות ולחסמים בפיתוח היישובים, תוך פגיעה בכלל האוכלוסייה הבדואית בנגב. שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, חיים כץ, מסר בעקבות האישור: "לאחר עבודת מטה מקיפה, אישרנו מתווה משופר שיאפשר התקדמות משמעותית בהסדרת ההתיישבות ובתנופת הבנייה בנגב. המטרה היא לייצר ודאות ולחזק את המשילות והפיתוח באזור".

תיקונים נרחבים בהוראות ההסדר

במקביל למתווה הפיילוט, אישרה המועצה תיקונים משמעותיים בהוראות פרק משנה 6.5 סימן ג' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, העוסק בהסדרת התיישבות האוכלוסייה הבדואית בנגב. התיקונים מגיעים בהמשך להחלטת הממשלה מס' 3101 ובהתאם לניסיון שנצבר ביישום ההסדר לאחר תיקונו ביוני 2024.

התיקונים נועדו להבהיר את תנאי הזכאות, להתאים את ההסדר למצבים שהתעוררו בפועל ולשפר את ישימותו. בין היתר נקבעו תנאי זכאות במקרים שבהם קיים קושי להוכיח מגורים בפועל או נסיבות משפחתיות רלוונטיות, וכן במקרים שבהם לתושב זכויות במגרש מוסדר.

גמישות בעת ביצוע ההסדר

כמו כן שונתה ההחלטה כדי לאפשר הפעלת שיקול דעת במקרים חריגים, כגון מענה לתאים משפחתיים שבהם אחד מבני הזוג אינו אזרח, או לאוכלוסיית בגירים שהיו קטינים במועד הקובע. המועצה אישרה גם מתן מענק מעבר מהיר כדי ליצור תמריצים לקידום ההסדר, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו.

יצוין כי ההצעה אינה מכירה בזכויות קנייניות מכוח הדין, אלא קובעת מנגנון וולונטרי להסדרה הנשען על תמריצים ועל לוחות זמנים. כמו כן, ההצעה אינה גורעת מסמכויות המדינה לפי כל דין, לרבות קידום תכנון, אכיפה או בחינת הליכי הפקעה, בהתאם לנסיבות כל מקרה.

התיקונים והמתווה החדש צפויים לתרום ליישום יעיל יותר של מנגנון הסדרת ההתיישבות ולקידום פינוי והסדרה של צבירי מגורים בהתאם למדיניות הממשלה, תוך יצירת פתרונות דיור ותעסוקה לאוכלוסייה הבדואית בנגב.