"תגידו לראש העיר - הוא לא ייתן לי למות": רגע מצמרר בכיכר

רגע עוצמתי ומרטיט התרחש אמש (ראשון) בכיכר אורדע ברמת גן, כאשר עו"ד גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית בעיר, חזר למקום בו נדקר באכזריות לפני כשלושה שבועות – ובירך את ברכת הנס בדיוק באותה נקודה בה המחבל תקף אותו.

בן שמעון, שנפצע באורח אנוש בפיגוע הדקירה ברחוב ביאליק סמוך למשרדי המועצה הדתית, בחר לחזור לזירה כדי להודות לקדוש ברוך הוא על הצלתו המופלאה. "ברוך אתה ה'... שעשה לי נס במקום הזה", הכריז בקול חנוק מדמעות, בעוד הקהל שהתאסף מסביב ענה "אמן" סוערת שקרעה את חלל הכיכר.

בתוך דבריו המרגשים אמר עו"ד בן שמעון: "במקום שבו אני עומד היום, לפני כחודש ימים, מחבל ארור ניסה לרצוח אותי ממש כאן בדקירות סכין. נפצעתי פציעות קשות וחודרות, ופינו אותי בטיפול נמרץ במצב קריטי לבית החולים איכילוב"

"בבית החולים הייתי מורדם ומונשם למעלה משבוע ימים. אני עומד כאן הערב, כעבור חודש בלבד, בחסדי השם ובהתרגשות גדולה, ואומר: 'ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה'.

עוד המשיך ואמר יו"ר המועצה הדתית: "עצם נוכחותי כאן היא עדות לכוחה של הרוח האנושית. אני מבקש לומר לכל מי ששומע אותי: מתוך כל משבר אפשר לקום. גם מתוך כאב וגם מתוך פציעה ניתן לצמוח"

"העמידה שלי כאן היום אינה מובנת מאליה. לפני חודש ימים איש לא ידע אם אחיה, ובטח אם אוכל לעמוד שוב על רגלי כאן במקום הזה. והנה אני כאן, וזה ניצחון של הרוח. זה ניצחון אישי שלי ושל משפחתי היקרה, וניצחון של העיר רמת גן שעמדה לצדי"

"וכאן המקום להודות לבורא עולם ולכל האנשים שעטפו אותי ואת משפחתי. כשעמדתי פה, שותת דם ובמצב קריטי, כשהעלו אותי על הטיפול נמרץ, אמרתי לפרמדיק: 'תגידו לראש העיר, תגידו לראש העיר כרמל שאמה - אני לא אמרתי את זה סתם, כי ידעתי שאתה אדם חזק, אתה אבא של רמת גן, ואתה לא תיתן לי למות'"

"ובאמת זה הזמן להודות לך ולרעייתך על כל העטיפה והחום והמלחמה שאני אחיה, ומשפחתי, שנוכל לצאת מהשבר הזה. וכמובן להנהלת בית החולים איכילוב ולכל צוותי הרפואה - פרופסור שפרכר מנהל בית החולים, פרופסור אייל קשביה ודוקטור קלאוזנר, ולרב אריה דרעי שעמד לצדי והביא את הרופאים הטובים. וכמובן לאשתי היקרה אסנת, שבליעדיה לא יודע אם הייתי כאן היום. וכמובן לחברות וחברי מועצת העיר ולכל תושבות ותושבי רמת גן שהתפללו וקיבלו קבלות על מנת שאני אוכל לעמוד כאן על הרגליים ואמשיך לפעול בשליחות הציבורית."

כזכור, המחבל בן ה-20 מג'ת ארב לבן שמעון בשעות הצהריים של יום חמישי לפני כשלושה שבועות, זיהה אותו בזמן שהלך ושוחח בטלפון, עקב אחריו והתנפל עליו בסכין. בן שמעון נדקר מספר פעמות בפלג גופו העליון ופונה במצב אנוש לבית החולים איכילוב, שם עבר ניתוח מורכב.

חובשי 'הצלה' בנצי פורגס וישראל יהודאי, שהגיעו לזירה, תיארו מצב קשה ביותר: "מצאנו גבר עם חבלות חודרות קשות מאוד בפלג גופו העליון. ביצענו פעולות חירום לעצירת דימומים וחבישות מורכבות תחת לחץ כבד, עד לפינויו המהיר לחדר הטראומה".