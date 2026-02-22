רגעי התרגשות נרשמו בכיכר אורדע ברמת גן, כאשר עו"ד גדליהו בן שמעון חזר למקום בו נפצע בפיגוע. יו"ר המועצה הדתית בירך "ברוך שעשה לי נס" לעיני עשרות משתתפים שדמעו יחד עמו במקום בו כמעט נגדעו חייו (חרדים, בארץ)
משרד הבריאות מעדכן כי לאור מספר מקרי זיהום עמידים במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים ברזילי, הוחלט להעביר את כלל המטופלים מהטיפול הנמרץ באופן יזום וזמני לצורך ניקוי וחיטוי היחידה | התהליך החל היום, כאשר הצפי לסיום הביצוע הוא בעוד מספר ימים | המטופלים במקום שוחררו לפי מצבם או הועברו לקבלת טיפול על ידי צוות טיפול נמרץ (בארץ)
ראש הישיבה וחבר המועצת הישיש הגאון רבי יצחק הקר, הובהל במוצאי שבת למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר, בחסדי שמיים, במהלך הלילה חלה התייצבות במצבו | הציבור נקרא להמשיך ולעורר רחמי שמיים לרפואתו (חדשות חרדים)
נער בן 13 מאושפז במצב קשה בטיפול נמרץ בבית החולים שיבא, לאחר שנעקץ בידי יתוש ונדבק במלריה, במהלך טיול משפחתי בטנזניה שבאפריקה | הנער הגיע למיון של בית החולים שיבא, במוצאי שבת עם חום גבוה ואז אבחנו הרופאים שמדובר במלריה, מצבו מוגדר קשה אך יציב (חדשות)
בבית החולים בילינסון עדיין מאושפזות מספר נשים שחלו בשפעת קשה ונזקקו לסיוע נשימתי | בבית החולים רמב"ם מאושפזים ילדים המחוברים למכונת אקמו | הרופאים ממחישים את חשיבות קבלת החיסון נגד השפעת, שהשנה תקפה יותר מהרגיל (בריאות)