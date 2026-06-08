"נצטרך לסקול את החילונים": נאומו של הפוסק בכנס נגד הגיוס

כנס מיוחד שהתקיים בנתיבות לאחרונה במסגרת המאבק נגד גיוס לומדי התורה, עורר סערה בציסבור הדתי לאומי בעקבות דברים חריפים במיוחד שנשמעו בו מפי רבנים בולטים. הכנס, שיזם ארגון "עזרם ומגינם" שמעניק סיוע ללומדי התורה הנרדפים ע"י שלטונות הצבא, כלל דרשות נוקבות נגד מסלולי הגיוס החרדיים ונגד מדינת ישראל.

בין הנואמים בכנס היה הגאון הרב חיים פיינשטיין, מראשי ישיבת "עטרת שלמה", שתקף בחריפות את המסלולים החרדיים בצבא. "גם המסלולים החרדיים, שכביכול הם חרדיים, זה הכול שקר והכול אחיזת עיניים", הכריז הרב. "אף אחד לא נותר שם שומר תורה ומצוות במסלולים האלה. בטעות הביאו אוכל לא כשר, בטעות חיללו שבת, ואחרי זה מהטעות נהיה ודאי".

אולם הדברים החריפים ביותר נשמעו מפי הגאון הרב יצחק רצאבי, ראש מוסדות ובית ההוראה נתיבות מהרי"ץ, הנחשב לפוסק מרכזי בקהילות חרדיות תימניות. הרב רצאבי העלה ספק בסיסי בתוקף חוקי המדינה: "תמיד יש נדון אם יש תוקף לחוקים של המדינה, אבל נראה לי שהמצב הזה שהם מפלים את היהדות החרדית, שומרי התורה והמצוות. הם מפלים אותם לרעה בכל מקום ובכל שטח, אז כמובן שהדבר הזה יתבטל ואין על מה לדבר בכלל".

הרב רצאבי המשיך והסביר את תפיסתו לגבי הקמת המדינה: "הקימו את המדינה אנשי רשע במטרה להרוס את היהדות, לעקור את התורה. האשכנזים בעבר הכירו את הנחשים האלה כי הם חיו בתוכם, אבל עדות המזרח לא הכירו אותם, היו תמימים ולא האמינו שיהודים מסוגלים לעשות דברים כאלה. גלויות שלמות שעלו על מנת לשרש את כל היהדות מהם, אינקוויזיציה ממש".

בסיום דבריו, הרב רצאבי אמר משפט שעורר תגובות רבות: "כשיבוא המשיח, אם עוד יישארו חילונים ונצטרך לסקול אותם טוב. נעשה את זה, זאת מצווה לא צריך לפחד מזה".

הכנס בנתיבות הוא חלק ממאבק רחב יותר שמנהל ארגון "עזרם ומגינם" נגד גיוס חרדים. הארגון מספק ליווי משפטי לחרדים שנעצרו על עריקה, מפעיל מערכות התרעה להתגוננות מפני מעצרים, ועוסק בהסברה ושכנוע בקרב הציבור החרדי.