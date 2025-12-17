אחרי שלושה חודשים של עמל התורה, בחורי הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים יצאו ל'בין הזמנים' המורכב ביותר שהיה לציבור החרדי מאז קום המדינה, עם חשש אמיתי של גל מעצרים המוני | "בבלי" עם מדריך מיוחד - מה עושים כדי לא להיעצר, מה עושים כשנעצרים והנחיות נוספות וחשובות (חדשות חרדים)
אביהם של בני הישיבות הגאון רבי משה הלל הירש, התיישב לשיחה ארוכה, עם בכירי עולם הישיבות, העוסקים בסוגיית הגיוס ושליחת הצווים והעניק עצות מיוחדות לבחורי הישיבות, כאשר רה"י התייחס גם לסודיות הבוערות - מה יעשו בבין הזמנים, נסיעות לחו"ל עם ההורים ואלו שמתפתים למאמצי הצבא | תיעוד מיוחד (אקטואליה)