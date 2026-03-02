לקראת חג המצות, נצפו בשבוע האחרון, לפני פרוץ מבצע 'שאגת הארי', במאפיית המצות הרבנים הגאונים רבי יצחק ראצבי ורבי נתנאל זכריהו, מרבני עדת תימן, כשהם מפקחים על אפיית מצות מצווה עם כל החומרות וההידורים המקובלים מדור דור| כמו כן, נצפה במאפייה האדמו"ר מקוזמיר, כשהוא עוסק בעצמו בעבודת האפייה על מצותיו השמורות לחג הקרב ובא, שייחוג בעז"ה בדיצה ובחדווה (חרדים)
אשרי עין ראתה: בהיכל כולל "תורת יוסף" בביתר עילית נערך מעמד סיום הש"ס ברוב פאר והדר. בראשות ראש הכולל הרה"ג ר' חיים שמעון רביע, ובהשתתפותם של גדולי התורה וזקני הדור, ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה והגאון רבי יצחק רצאבי | שיאו של המעמד נרשם עם הופעתו של הצדיק הישיש הגאון חכם אפרים רביע, שהרעיף מברכותיו על מסיימי הש"ס | צפו בתיעוד (חרדים)
קול ששון וקול שמחה נשמע במעונו של הגאון רבי יצחק רצאבי, ראש מוסדות 'פעולת צדיק', במסיבת ה'לחיים' לרגל אירוסי נכדו החתן ישראל תם, בן לחתנו הרב יאיר תם | בשמחה השתתפו בני המשפחה הקרובים שאיחלו ברכות מעומק הלב זה לזה | ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל (חרדים)