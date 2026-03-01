רגעי התרגשות נרשמו בכיכר אורדע ברמת גן, כאשר עו"ד גדליהו בן שמעון חזר למקום בו נפצע בפיגוע. יו"ר המועצה הדתית בירך "ברוך שעשה לי נס" לעיני עשרות משתתפים שדמעו יחד עמו במקום בו כמעט נגדעו חייו (חרדים, בארץ)
משרד הבריאות עדכן כי התקבל דיווח מבית החולים איכילוב על מאבטח במקום שחלה בחצבת | המאבטח שהה בכניסה למחלקת ילודים א' בימים שבת וראשון האחרונים, ובדק את התינוקות והאימהות ביציאתם מהמחלקה | בית החולים ולשכת הבריאות של מחוז תל אביב יצרו קשר עם משפחות הילודים על מנת לתת להם טיפול מונע (בארץ)
נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס פונה הערב לבית החולים איכילוב כשמצבו קשה | גרוניס, בן 81, עומד בראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים | הוועדה תוכננה להתכנס ביום חמישי לדון במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד (בארץ)
פרופ' נורית יערי, חוקרת תיאטרון בת 78, נעלמה לפני יומיים מבית החולים איכילוב. המשטרה והמתנדבים ממשיכים בחיפושים נרחבים ברחבי העיר | חברתה: "זה לא מתאים לה, אנחנו עובדי עצות. היא כבדת ראייה ויצאה ללא משקפיים" (בארץ)
שלושה ימים אחרי שיצאו מעזה, בתום שנתיים בדיוק של שבי מאתגר וקשר, שוחררו איתן הורן ונמרוד כהן לבתיהם - מבית החולים איכילוב | להורן המתינו שכנים ותושבים רבים בעירו כפר סבא מחוץ לבית - והוא יצא אל המרפסת, התחבק עם אחיו יאיר ודמע מול חבריו: "תמיד האמנתי שאני אגיע הביתה" (אקטואלי)
אמו של שורד השבי המתאושש בבית החולים איכילוב, העניקה הערב הצהרה מיוחדת בה הודתה לאמריקאים ולחיילי צה"ל על חלקם בשחרור החטופים אך דילגה בדבריה על ראש הממשלה | צביקה מור שבנו איתן חטוף בעזה מתח על דבריה ביקורת חריפה: "כפיות טובה, אין לך שום זכות לערער על זכותנו להילחם כאן על עתידנו" (בארץ)
החטופים גדי, אגם וארבל, צפויים לחזור הבוקר לישראל משבי החמאס, יחד איתם ישוחררו גם חמישה חטופים תאילנדים | ארבעה בתי חולים יקלטו את השבים ועוד שניים נוספים יישארו במוכנות גבוהה | תהליך השחרור צפוי להתבצע ממספר מקומות בתוך רצועת עזה (בארץ)
שעות לאחר הפיגוע בתל אביב בנחלת בנימין, בו נפצעו ארבעה בני אדם מתברר כי אחד הפצועים בפיגוע שנפגע במהלך פעולת נטרול המחבל הוא קצין השריון, סרן א', שנפצע במהלך המלחמה בעזה ואיבד את ידו | אמש, הוא פעל בגבורה לנטרול המחבל בזירת הפיגוע (צבא)